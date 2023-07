Inmobiliaria Ostoich: reciclan llaves para ayudar a la Fundación Garrahan

Inmobiliaria y Construcción Ostoich se ha convertido en la única receptora oficial de la zona para la donación de llaves. El movimiento está organizado por “Vamos por los pibes” de la Fundación Garrahan, que como ya lo hizo con las tapitas plásticas, busca recaudar fondos para financiar proyectos que sostienen servicios que ayudan a pacientes del Hospital.

Melanie, cara visible de la empresa, informó que se enteraron de está iniciativa hace apenas unas semanas en un congreso de bienes raíces organizado en Concordia, Entre Ríos, cuando uno de los representantes subió al escenario para agradecer a las diversas inmobiliarias de Buenos Aires que colaboran con la causa.

En ese momento ella y su marido recibieron el impacto. “Sentimos como un llamado de atención, justamente por esto y que desde nuestro lugar pequeño podíamos colaborar”, dijo a La Opinión.

Inmediatamente se pusieron en contacto con los encargados para empezar a contribuir. De esta manera llegaron a Alejandro, uno de los participantes de Vamos por los pibes, que fue quien los orientó y contactó con la Fundación.

Además, agregó que sienten una responsabilidad mayor por el hecho de que el rubro inmobiliario está muy relacionado con la iniciativa, por su vinculo contínuo con llaves de inquilinos, propietarios, cerraduras que se cambian, etc. “Por ahí somos los que más podemos ayudar desde ese lado”, expresó.

La Fundación Garrahan es reconocida por su labor en la atención médica pediátrica. Con la recolección y su posterior reciclado, funden las llaves y a partir de ahí elaboran nuevos materiales como manijas y picaportes.

¿Cómo deben ser las llaves?

Tienen que ser de bronce, doradas o plateadas. No tener llaveros, ni plástico. Las llaves imantadas no sirven. “De todos modos, cualquier consulta, si vos tenés un llavero, lo traen para acá y vemos cuáles llaves pueden llegar a servir y cuáles no, y si tienen plástico lo podemos cortar y sacar”, afirmó.

Los interesados en donar deben acercarse de lunes a viernes de 8.00 a 12.00 y de 16.00 a 20.00 en sus oficinas, ubicadas en 25 de mayo 1134 o comunicarse a los teléfonos 3329 40 0004 o al 3329 63 4860.

De igual modo, Melanie, asegura que también pueden pasar en cualquier horario que les quede cómodo, dejarlas debajo de la puerta, y ellos después se encargan de guardarlas en la caja correspondiente.

También pueden encontrarlos en instagram y Facebook como Inmobiliaria Ostoich o en ww.inmobiliariaostoich.com.ar