Inician campaña para un mensajero al que le robaron la moto

Olegario Rodríguez se desempeñaba como mensajero hasta el 3 de julio pasado cuando desconocidos le sustrajeron el rodado mientras retiraba un pedido en una pizzería céntrica.

A partir de allí trató de recomponer fuerzas para seguir trabajando pero hasta ahora todos los intentos no tuvieron respuestas, además todavía está pagando la moto que le robaron.

El trabajador no pierde las esperanzas de recuperar el rodado pero sabe que cuando más días pasan pero es y por eso desde su entorno iniciaron una campaña para ayudarlo a comprar una moto o al menos poder tener el dinero que le permita abonar las once cuotas que le quedan para saldar la compra del anterior rodado.

“Estoy desesperado, estoy haciendo algunas changas pero no me alcanza”, dijo Olegario Rodríguez en El Reporte de la Tarde.

“La moto era la única herramienta que tenía para trabajar, además la estaba pagando, me arruinaron”, remarcó. “Lo único que me importa es poder trabajar, tengo un hijo de 2 años”.

“Ese día había ido a buscar un pedido, dejé la moto en la vereda y cuando salí ya no estaba”, recordó.

“Tenía esperanzas de recuperarla porque a los pocos días la estaban ofreciendo en el barrio Hermano Indio”, contó el damnificado.

“Fui y avisé en la comisaría, me dijeron que ya iban al lugar, yo me fui a mi casa ilusionado pero a la mañana siguiente cuando regresé me dijeron que no podían hacer nada y que tenían que esperar como quince días a que la fiscalía autorice el allanamiento”, relató desilusionado.

Quienes deseen colaborar con Olegario Rodríguez pueden efectuar un depósito a la cuenta de ahorro número 0000003100029112204658/ Alias: nota.isa.isa.mp