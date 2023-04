Inflación imparable: ¿Qué dejaste de comer?

El Indec dio a conocer esta semana el índice de precios del consumidor (IPC), que reveló una inflación del 7,7 por ciento para marzo, un acumulado del 21,7 % para el primer trimestre y un aumento interanual del 104,3 por ciento.

Sin Galera consultó a los oyentes respecto de qué alimentos consumían antes de forma regular y que hoy en día ya no pueden acceder a raíz de los incrementos registrados.

Una de las respuestas más recurrentes fue que debido a la situación del país dejaron de comer asado y todo tipo de carnes. Admitieron reemplazarla por pastas, verduras o legumbres.

“Comía todos los domingos en familia asado, pero ahora es imposible. Así que ahora comemos pastas”, dijo Ayelén. Guiliana, por su parte, expresó: “Antes comíamos carne más seguido”.

“Antes me gustaba comer puchero y ahora es lo más caro, dijo Cristian e Irma señaló: “Ya no se puede comer casi nada. Hasta una polenta con tuco te sale caro. Lo que ya no podemos comer es el asado”.

Otros refirieron a que ya no pueden consumir otro tipo de alimentos como golosinas, bebidas, entre otros. Nancy, por ejemplo, expresó: “En un montón de cosas cambiamos de marcas, pero lo que más extraño es el helado y las aceitunas”. Sara, otra oyente, añadió: “Nada de gaseosas. Golosinas, una vez a la semana”.

“Antes no faltaba la miel en casa, pero ahora es un privilegio tenerla”, contó Gaby y Gladys sumó: “Antes de la inflación, comíamos normal. Hoy se come lo que se puede, con mucho esfuerzo y hacemos dieta sin querer”.

Y vos, ¿qué comías antes y ahora ya no podés? Sumá tu comentario: