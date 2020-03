Indignante: La salud de un hombre se deteriora a la espera de alimento líquido que debe brindarle Pami

"Quería si podrán preguntar en el Pami de Chivilcoy o nacional para saber dónde está trabado todo, porque desde enero no envían los medicamentos, bah el alimento que él necesita. El farmaceútico nos da, pero no puede siempre, es muy complicado. El alimento se llama Ensure, es carísimo y no nos alcanza, eso es lo único que puede tragar. Fui a la Secretaría de Salud y me dijeron que no pueden hacer nada, y en Pami me dicen que espere. Con el medicamento ese que le consiguieron pasa lo mismo, mandaron uno en enero y después ya no mandaron, falta febrero y marzo", dijo en la mañana del sábado la esposa de Felix, el hombre que fue un trabajador y jefe de familia hasta que una enfermedad degenerativa e irreversible lo consumió al ritmo de la perversa burocracia.

Tras la lectura de ese mensaje, como siempre, oyentes de Sin Galera le proporcionaron algunos frascos de la única alimentación que puede recibir y que el paciente ya se resiste a consumir no solo por su degradación física sino por la tristeza con la que su familia debe afrontar a diario la única alternativa que le dio su obra social cuando ya era tarde para internarse en una institución especilizada en ese tipo de cuidados donde iba a ser admitido y en todo caso ayudado en sus últimos tiempos a tener una mejor calidad de vida. Esa posibilidad le fue denegada como también le negaron una medicación que por considerarse "paliativa" no se le proporcionó hasta el mes de enero en el que le llegó una caja de esos comprimidos que servían para aliviarlo.

En junio de 2019, en una extensa entrevista la hija de Félix expuso su historia y la de sus padres. Una pareja que lleva 35 años de compartir la vida y que desde la extrema pobreza logró darles una casa propia, comida y educación. Todos sufren las complicaciones e incluso uno de sus hijos ya angustiado por no poder ayudar más a su padre peregrina por un trabajo estable tras haberse desempeñado a contraturno en barcos areneros y tener estudios que le permitirían desempeñarse más allá de las fronteras de las paredes en las que se turna con Carmen para asistir a Félix.

Desde entonces, periódicamente, este medio se comunica con Alejandra, que también tiene su propia familia y con fortaleza sorprendente se sobrepone a cada revés sin bajar los brazos. La última vez que se había comunicado fue para enviar una foto del día en que su padre recibió por única vez su remedio. "Un señor nos ayudó, que no quiere decir su nombre y averiguó en Pami, Buenos Aires si estaban. El día lunes habian llegado a la farmacia, el nos indicó eso y fue mi mama y se los entregaron. Mi papé tenia un recurso de amparo presentado", relato el 31 de Enero y agregó: "Solo para que lo conozcas, jeje. El es mi papá, ese fue un buen dia, logramos que sonría". Pesaba 40 kilos y por ello solo obtuvo el acompañamiento domiciliario para sus necesidades más complicadas.