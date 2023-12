Indignación de una madre ante la falta de respuestas de la policía

“Buenas tardes, soy una vecina de San Pedro, mamá de un niño con autismo de 6 años. En el barrio donde vivimos se nota la presencia de pirotecnia, la cual denunciamos a la policía. Le explicamos la situación a la señora que nos atendió y como respuesta recibimos un ¿y a usted la pirotecnia le molesta?. La verdad no sé a quienes ponen en las líneas o si tienen conocimiento que la pirotecnia está ¡prohibida! Cosa que le explicamos porque no es algo nuevo, a lo que la señora decide colgarnos el teléfono” envió una mamá a La Opinión. También agregó: “Somos muchas las mamás que sufrimos a la par de nuestros niños y también los que tienen hijos perrunos. Me gustaría que tenga relevancia el tema”.