Independencia sigue sin ganar en el Torneo de Clubes 2020 y Benjamín Torrillo analizó: "No encontramos el funcionamiento"

Benjamín Torrillo es uno de los referentes que tiene el plantel de Independencia que está participando del Torneo de Clubes 2020 que organiza Federación Norte donde todavía no pudo ganar y sólo tiene un punto producto de un empate con Ferroviarios de Zárate, conjunto con el que peleará mano a mano la clasificación a octavos de final porque ya lo hicieron Paraná y Banfield.

El domingo, pos derrota 2 a 0 ante el Taladro en el Estadio Municipal por la cuarta fecha de la zona C, el capitán de la I dialogó con La Opinión y fue autocrítico con la actualidad de su equipo que todavía no logró mostrar el excelente nivel que lo llevó a ser campeón en el Clausura 2019: "Creo que no encontramos el funcionamiento, esa es la realidad. Por momentos hacemos un buen juego, con actitud suplantamos el juego en pasajes del partido pero nos falta demasiado".

Además, sobre cómo se dio el duelo contra el elenco de Alberto Aguilar, admitió: "Hoy nos metieron dos goles con dos errores nuestros y el fin de semana pasada con un error nuestro. Nos caímos después del primer gol, vi que no reaccionábamos adentro de la cancha, estábamos bajoneados porque sentimos que no ligamos. Siempre nos abre el arco el rival y no logramos concretar. Hay que seguir trabajando y levantar cabeza ante la adversidad porque no puede ser que nos vayan ganando 1 a 0 y nos demos por vencido”.

El defensor que dio vueltas olímpicas con el Auriazul también hizo hincapié en la falta de "suerte" del plantel en ciertas circunstancias de juego. En ese marco, aseguró que les "falta ligar" porque no terminan "las jugadas" pero aclaró que eso no "quiere decir" que merezcan "ganar" aunque sí llevarse "un poco más".

Si bien todavía no ganó ninguno de los cuatro cotejos, Independencia tiene muchas chances de clasificar a los cruces de eliminación directa y para ello deberá derrotar a Ferroviarios en la próxima jornada en el barrio 1º de Mayo. Por ello, Torrillo aseguró que deben "seguir trabajando" porque dependen de ellos. Y cerró: "Si le ganamos a Ferroviarios y hacemos un buen partido con Paraná, podemos entrar. Hay que mejorar bastante, contra Ferroviarios es una final para ver para qué estamos, si seguir compitiendo o irnos a casa".