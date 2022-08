Incertidumbre en el puerto: Eliseo Almada se retiró en medio de una reunión del Consorcio y anunció su renuncia

Momentos de incertidumbre atraviesa el puerto de San Pedro luego de que una reunión del Consorcio de Gestión pasara a cuarto el viernes, tras una discusión sobre el segundo punto del orden del día, relacionado con el dragado del canal de acceso, que provocó un portazo del presidente, Eliseo Almada, quien se retiró anunciando su renuncia.

Aunque Almada no presentó la dimisión formal, durante lunes y martes no se presentó en las oficinas del Consorcio, y todavía no hay certezas respecto de cuándo retomarán la reunión, que además de tratar la licitación por el dragado tenía como tercer punto la adjudicación de las obras para la remodelación del muelle cabecera, con un monto de alrededor de mil millones de pesos y financiada por el Gobierno nacional.

El viernes, durante la reunión, debatieron respecto de lo ocurrido con la licitación para el dragado, que quedó desierta dos veces porque no hubo ofertas en la primera y en la segunda la única empresa que se presentó planteó un trabajo distinto, más profundo y más caro, que no fue aceptado.

El Gobierno provincial, de quien depende el puerto local y que designa al presidente del Consorcio, dispuso el paso siguiente para una contratación directa en una compulsa a la que fueron convocadas algunas empresas, aunque no aquella que había planteado una obra distinta.

Ello motivó el debate en la reunión y en medio de un fuerte intercambio de conceptos que incluyó planteos que rozaron cuestiones personales, Almada se retiró dando un portazo y anunciado que renunciaba a su cargo.

Desde entonces, la incertidumbre reina en el Consorcio puesto que todavía no pudo retomarse la reunión, lo que demora los plazos previstos para las obras en cuestión.

El Consorcio de Gestión está compuesto, además de Almada, por directores que representan diversos sectores: el concejal Matías Franco, por Marina Mercante; el también sindicalista Diego Balcaza; el intendente interino Ramón Salazar en nombre del Municipio; Alejandro Guzzo, por Caproem; Martín Palazón, por Sociedad Rural; las empresas que operan en el puerto; y el Centro de Comercio, que desde hace un tiempo no tiene representación.