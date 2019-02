Incertidumbre en atletas sampedrinos tras la creación de la Agencia de Deporte Nacional

El jueves 31 de enero entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, para eliminar la Secretaría de Deportes y crear en su reemplazo la Agencia de Deporte Nacional como "organismo descentralizado y autárquico" para "coordinar y ejecutar las políticas públicas en materia deportiva".

La decisión, que se rumoreaba desde hace varios meses y hasta enfrentó en redes sociales a reconocidos atletas, no cayó bien en el ambiente porque, a pesar de que desde el Gobierno lo niegan rotundamente, es la puerta que les permitiría, entre otras acciones, vender las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) situado en el barrio porteño de Núñez, una de las zonas más deseadas por los inversores inmobiliarios y hogar de los representantes nacionales a nivel internacional.

La única relación que San Pedro tuvo con la desaparecida Secretaría de Deportes fue que en 2017 y 2018 recibió el proyecto de Escuelas de Iniciación Deportiva (hubo de handball, triatlón y arquería). Los que sí estuvieron más cerca de ella y ahora lo harán con la Agencia de Deporte Nacional son los atletas locales que representan a Argentina y La Opinión consultó a ellos sobre sus posturas acerca del cambio drástico y a priori negativo para el deporte que durante varios años luchó por lograr un Ministerio y le quitaron hasta la secretaría.

"La verdad que por ahora no puedo opinar demasiado. No creo que nos afecte al menos por ahora, lo que supongo es que el cambio tiene algún trasfondo político que nosotros no lo sabemos", manifestó el timonel Martín Alsogaray quien está clasificado en la clase sunfish para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019. Y agregó: "No nos informaron nada y en enero todavía no pagaron pero es algo que solía pasar y lamentablemente estamos mal acostumbrados a que eso pase".

Su hermano Julio, en tanto, sufrió el recorte presupuestario porque quedó fuera del programa de becas del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) que, si bien es un órgano aparte de la Nación, trabajan mancomunadamente. Sobre el cambio, el tres veces olímpico deseó: "Esperemos que sea para bien. Igual ya sufrimos el recorte de más del 50% de la planificación sin beca ni obra social. Ahora la única beca que tengo es de la Secretaría de Deportes porque la del Enard me la sacaron aunque dicen que el que clasifica a los Panamericanos se la van a dar".

Las opiniones de los palistas también fueron desconcierto. El baraderense que representa a Náutico, Gonzalo Carreras, dejó en claro que no posee la "la información necesaria para tener una opinión formada" aunque al mismo tiempo, explicó: "El tema principal es que la Secretaría de Deportes nunca funcionó como tuvo que funcionar y esto es de toda la vida, no sólo de estos últimos años. Supuestamente al ser agencia se va a manejar el presupuesto sin tanta burocracia. Pero no puedo ponerme en una posición porque no sabemos cuáles son las intenciones reales".

Es tal la descreencia por sobre Macri que la joven de Las Canaletas Brenda Rojas no se animó a opinar porque admitió no estar "tan informada" sobre el tema, situación que también reconoció el único medallista olímpico en la historia del canotaje nacional (bronce en los de la Juventud Buenos Aires 2018), Valentín Rossi: "No entiendo mucho como es el tema. Siempre el dinero manejó a través de la Federación Argentina de Canoas (FAC) que recibía el dinero de la secretaría y sustentaba los gastos que teníamos en viajes y demás. Ahora como salimos del Proyecto Buenos Aires 2018 es diferente, es complicado. Vamos a ver qué pasa, si nos pagarán los próximos viajes que están pedidos a través de la federación. Está difícil". Y cerró: "Vamos a ver qué pasa con la Agencia, pero todavía no sabemos nada".

El único sustento con el que cuentan hoy Martín Alsogaray, Carreras y Rojas junto al futbolista Silvio Velo y la timonel Eugenia Bosco es la beca del Enard que alcanza para cubrir una mínima parte de sus vidas diarias en las que ocupan gran parte de su tiempo entrenando para representar al país a nivel mundial. Por el momento, Julio Alsogaray, Rossi, Dante Cittadini y Rebeca D'Estéfano carecen de ese "privilegio" y la creación de la Agencia de Deporte Nacional con Diógenes de Urquiza como Director Ejecutivo quien es más conocido por una polémica declaración que dio en una nota al Diario Olé (dijo, entre otros textuales: "La función del Estado no se la puede sacar nadie. Lo que no puede ser es que el deporte solo viva del Estado, es una locura. Hay muchas empresas que nos pueden ayudar. No puedo entender eso de 'vamos a pedirle al Estado'. 'Papá, dame plata'. No, andá a laburar, ya tenés 21 años") que por su carrera en el padel, llegó para sembrar más dudas.