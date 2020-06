Incendio de islas: Evitaron que el fuego llegue a dos ranchos y apagaron focos próximos a la ciudad

Varias horas de trabajo del lunes feriado le llevó a los Bomberos Voluntarios y la Prefectura sofocar dos focos de los incendios en las islas que se acercaron a San Pedro provocaron grandes cortinas de humo y pusieron en riesgo a dos ranchos ubicados frente a la Cooperativa Las Canaletas desde donde se coordinó la tarea.

El personal cruzó en lanchas a través del riacho varias bombas de agua para poder alimentarse del caudal y, con mangueras, logró que las llamas, de grandes dimensiones, no alcancen a dos viviendas, objetivo primordial teniendo en cuenta que el daño ambiental fue inevitable debido a que el fuego comenzó el domingo muy lejos de la ciudad y se fue acercando a gran velocidad por el viento norte.

"Había dos focos que habían quedado. Como había riesgo sobre viviendas, Bomberos y Prefectura cruzaron y trabajaron en esos focos. El primer foco fue más cerca del barco (N. de R.: Buque Mueso Ara Irigoyen) y por el viento y cómo estaba quemando, se apagó solo. El que estaba más al norte y centro de la isla es el que tuvieron que atacar", explicó a La Opinión el Secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, quien monitoreó el procedimiento.

La tarea la concluyó anoche personal del Plan de Manejo del Fuego que llegó exclusivamente para colaborar con la causa. Incluso, posteriormente la comitiva siguió rumbo a Alvear, localidad próxima a Rosario, para colaborar a apagar el fuego que se replicó en diferentes puntos del Paraná en su curso por entre Buenos Aires y Entre Ríos, Santa Fe.

Por último, Roleri explicó que el domingo no se trabajó porque "no hubo manera de pararlo" y evitar el grave daño ambiental que produjo. Dadas las dificultades que conlleva sofocar el fuego por lo complicado que es llega con el equipamiento hasta esas zonas, se actuó al momento en que entraron en riesgo dos ranchos. "Cuando se certificó, alrededor de las 20.00, que no había más fuego, se dio por terminado el operativo", cerró el funcionario.