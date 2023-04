Inauguran el mercado concentrador de frutas, verduras y alimentos de San Pedro

La familia Valens es conocida en San Pedro; Martín Guaita es el tituar del Mercado Concentrador de Constitución. Los primeros hicieron la inversión en una nave de grandes dimensiones con supericie para carga, descarga y estacionamiento. El segundo trajo su experiencia, la mercadería de almacén mayorista y la convocatoria a productores de la zona para que instalen sus puestos y vendan frutas, verduras, hortalizas, miel y otros regionales que puedan distribuirse en la zona.

“San Pedro es una plaza que estaba libre, estamos a 70 kilómetros de Zárate, que es lo más cerca que tienen. Tenemos productores cerca que no tienen por qué ir hasta el mercado central para volver hasta acá. Se está pagando una fortuna un alimento que se produce en San Pedro. Es la ciudad de la fruta y que no haya un mercado no puede ser”, dijo Martín Guaita al recibir la visita del móvil de Radio Cuarentena.

La fecha de apertura está prevista para el 17 de abril y para ese día esperan a los primeros clientes. Según informaron lograrán precios sumamente competitivos para quienes compren al por mayor en toda la región. Acortar la distancia y contar con la logística son dos ventajas comparativas que señalan como claves para un proyecto que fue muchas veces prometido desde el estado local y nunca concretado. De hecho hay iniciativas y hasta una ordenanza en el Concejo Deliberante que sucesivas gestiones analizaron y no lograron poner en marcha.

Fabián Valens relató cómo imaginaron este proyecto. “El galpón cuenta con cinco portones, uno en cada punta. Los camiones van a hacer la descarga en los portones laterales. Tiene un desagüe en el medio para baldear el mercado y para facilitar la logística. Hay un sistema de incendio y plaza de estacionamiento”, dijo y anticipó que ya lograron habilitar oficinas, cuerpos de baños y parquizar un amplio sector donde se emplazará un foodtruck para prestar servicios gastronómicos.

El tránsito de la zona no será problemas puesto que cuentan con dársenas para la descarga simultánea de camiones y camionetas. El predio cuenta con su popia estación de extinción de incendios y ya cuenta con habilitación para funcionar.

“No tantos. ¿Sabes qué pasa? El principal filtro es a quien ponen a vender”, dijeron respecto de puestos de trabajo que se van a crear y manifestaron la preocupación que les genera saber que muchos productores locales desean entregarles mercadería pero sin hacerse cargo de la venta. “Muchos me dijeron te vendo toda la batata que quieras, conta con eso, pero no tengo ni tiempo ni nadie de confianza para poner un puesto”, contaron que les dijo un productor de batatas.