Inaugura Mercado del Río, una opción a cielo abierto en la costanera con gastronomía y emprendedores locales

Mercado del Río es una opción distinta en San Pedro. No hay nada similar. El proyecto se inaugurará el viernes en la intersección de 11 de Septiembre y San Lorenzo, una zona que se revalorizó con la peatonalización de la avenida y el Paseo Agenor Almada y se convirtió en una cita impostergable para sampedrinos y turistas.

La Opinión recorrió el predio que cuenta con dos entradas, una por 11 de Septiembre y la otra por San Lorenzo, y advirtió, en voz del impulsor Sergio Daniel Churruarín, que contará con un sinfín de ofertas: heladería que ya está funcionando desde hace varias semanas, locales de venta de productos artesanales, gastronomía con especialidades a la parrilla y asador criollos; y patio cervecero.

Además, no faltará una casilla de información turística para visitantes, un living de uso común al aire libre y un escenario en el que, cuando la pandemia de coronavirus lo permita, se desarrollarán shows, explicó Churruarín: “Por ahora no vamos a empezar con espectáculos, vamos a poner música funcional. La idea es hacer una inauguración con un espectáculo también pero como están dadas las circunstancias no creo que sea el mejor momento”.

Respecto de los locales, explicó que “no quedan más en alquiler”. Y agregó: “Ojalá tuviera diez locales más o quince porque muchos me los pidieron. Es empezar este proyecto todos juntos porque no es que se alquilan si no que están en comodato. Hay que arrancar y se verá para la próxima temporada realmente como estamos. Estamos apostando bastante hace varios meses con gente que se copó con la idea. A todos ellos, desde ya el pleno agradecimiento”.

Mercado del Río abrirá, inicialmente, de jueves a domingo con toda su oferta. El objetivo es, de acuerdo a la demanda turística, extenderse a lunes, martes y miércoles también. Las opciones se decidirán post inauguración este viernes 15 de enero la cual el empresario definió como “sencilla” porque no tendrá “ningún espectáculo” aunque sí “invitaciones” que realizarán “los mismos locales del proyecto”.

“Es todo a cielo abierto. Bajo la pérgola va a haber todo armado de mesas y sillas para lo que es la comida de parte de parrilla al aire libre y después está el salón para el que quiera almorzar o cenar adentro con otras comodidades”, especificó para quienes concurran a almorzar o cenar.

Por último, parte de Mercado del Río será también el bar-restaurante Río Abajo cuyo ingreso principal es por avenida 11 de Septiembre pero se conecta por detrás con el nuevo proyecto. Al igual que La Heladería que está en la esquina y vende productos de La Buena Moza, reabrió hace algunas semanas y está en funcionamiento.