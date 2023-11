Sandra reportó: “A las 2.00 un camión de Ashira compacta la basura en la puerta de mi casa. A las 4.00 un barrendero, que supuestamente barre el cordón (si así se limpia el cu). A las 06.00 tres barrenderos se ponen a charlar en la ventana de mi habitación. A las 7.00 me suena el despertador para ir a trabajar. Me pregunto: ¿Esta gente de Ashira no se da cuenta que la gente merece dormir? Estoy harta del San Pedro ruidoso. Es en la zona de la vieja terminal”.