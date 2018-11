Ignacio Corvalán, sobre su retiro: "Algunos compañeros se pusieron mal, me pidieron que me quedara"

Tiro Federal vivió un fin de semana diferente y especial porque Ignacio Corvalán jugó por última vez en San Pedro y se despedirá definitivamente el próximo sábado frente a Tigre Rugby por la 25ª fecha del campeonato de segunda división de la Unión de Buenos Aires (URBA).

El apertura, que dejará la actividad a sus 35 años y con más de 20 vistiendo los colores rojo y negro, contó a La Opinión cómo vivió todo lo que sucedió alrededor de él en los días y, al mismo tiempo, analizó la gran victoria frente a Las Cañas, un anhelo para redondear la jornada.

-¿Cómo fue la semana y el día de partido?

-Venía bien hasta el lunes que le dije a los chicos que me retiraba y quería que estén todos para comer el sábado, me empezaron a caer mensajes y me empecé a poner nervioso porque no lo esperaba. Traté de hacerlo como todos los sábados, tranquilo con mis hijos, tomando mates, armando el bolso despacio y disfrutándolo hasta el mediodía. Tuvimos normal como cualquier sábado, yo quería ganarle a Las Cañas porque no pudimos ganarle allá. Era una gran revancha y todo lo que conlleva, mejor no podía terminar mi año en San Pedro.

-¿Fue un partido de idea para irse por cómo jugaron y el triunfo?

-Más no se podía pedir, lo venía hablando con los chicos. Esto era de yapa, veníamos a buscar esto. Después era una cuestión mía, algo particular que estaba viviendo. En principio yo le avisé a los chicos, aunque a algunos ya les había avisado que me iba a retirar esta semana le dije al grupo que comamos a la noche después del partido. Se viralizó y recibí un montón de mensajes, no pensé que era para tanto. Veníamos a buscar el triunfo, no venía a retirarme ni nada. Veníamos con el grupo a buscar estos puntos con este equipo que hacía mucho no le ganábamos y en casa. Hace cuatro fecha dijimos hay que empezar a ganar y ahora queda la última fecha.

-¿Crees eso de lo que le dijiste a tus compañeros les pesó en el partido?

-No creo, pero sí lo sintieron que es algo que me llamó la atención. No pensé que tenía tanta repercusión, hasta algunos se pusieron mal y me pidieron que me quedara, que lo pensara pero es una decisión que ya estaba tomada. En cuanto al juego, entrenamos muy bien, hoy entramos muy bien y creo que fue un plus emotivo para entrar con más garra.

-¿Cómo sigue tu vida ligada al rugby?

-Eso todavía no lo tengo en mente. Sí sé que voy a estar en el club, de alguna y otra manera porque hace 20 años que estoy jugando, desde los 14. Hoy con 35 años no me voy a ir, nose de qué manera pero voy a estar. Quiero estar con este grupo porque quiero seguir avanzando con este grupo que se armó y es increíble. No lo podemos perder porque el año que viene tenemos que ponernos objetivos más altos que este año

-¿Te regalaron algo tus compañeros?

-Por ahora nada. Recién me dijo uno que tenía un regalo para mí. Me van sorprendiendo momento a momento, no espero nada. Siento que soy un simple jugador igual que ellos. Si bien vengo hace muchos años jugando no me esperaba esto y me van sorprendiendo todos, re contento".

-¿Qué es Tiro Federal en tu vida?

-20 años jugando, nunca dejé de entrenar ni jugar por lesión ni nada. Es todo, lo acompañé junto con mi familia desde los 14 años. A medida que aparecieron mis hijos yo ya estaba en el cluby todo lo que venía extra se acoplaba al club. Todo lo traigo acá y lo hago vivir esto que es una gran familia la cual recomiendo a todo el mundo a que traiga a su gente porque este club y deporte son inexplicables.