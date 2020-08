Hugo Cejas y la vuelta a los entrenamientos en cancha en San Pedro: "Acá depende de la Liga Sampedrina"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo su parte: logró que el Ministerio de Salud de la Nación le permita a los equipos profesionales de cada una de sus divisiones volver a entrenar en cancha y, con ese aval, el Consejo Federal le tiró la pelota a las ligas del interior del país para que desde el 7 de septiembre tengan el privilegio de avalar o no el regreso de las prácticas en el área que rigen.

En el caso de San Pedro, es la Liga Sampedrina (LDS) la que tendrá que determinar si en el noveno mes del calendario sus clubes afiliados vuelven a pisar el césped con estricto protocolo, tal dejó en claro a La Opinión su presidente, Hugo Cejas: "Acá depende de la Liga Sampedrina".

Lo que la LDS decida dependerá del contexto sanitario actual en ese momento y, también, de la línea que le baje el gobierno local de Cecilio Salazar el cual desde el 20 de marzo al 11 de agosto no pudo habilitar ninguna actividad deportiva ni abrir los clubes porque el partido no superó la Fase 4 de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

A todavía casi un mes del 7 de septiembre, es difícil imaginar en San Pedro que los planteles de primera vuelvan a entrenar en esa fecha. Incluso, no existe apuro alguno porque se desconoce cómo se reanudarán los torneos que se sabe no será sin públicos en las tribunas y, también, el Consejo Federal informó que no es obligación desarrollar un campeonato en la temporada.

El protocolo para retomar los entrenamientos confeccionado por la AFA y adaptado a los clubes del interior establece, por ejemplo, no más de seis jugadores por cancha ni la utilización de vestuarios y baños. Tampoco es necesario realizar hisopados a los integrantes del plantel ya que ningún club está en condiciones económicas de abonar test privados.