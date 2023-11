Verónica reportó: “Quería por este medio mostrar mí enojo ¿por qué en la guardia del Hospital no ponen gente que sepa trabajar, hablar, tratar bien a la gente? Y por sobre todo que no sean ellos los que te mediquen, creo que para eso están los médicos. Llegás y tenés que gritar porque si no no escuchan lo que te pasa y te gritan:´Tomate un paracetamol y volvé mañana´. Me parece muy desubicado”.