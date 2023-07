Adrían reportó: “Tema turnos del Hospital. No se consigue para el oculista tampoco. Tenés que esperar meses para un turno. Hace 15 días ya de esto y no había turnos durante un mes y algo mas o menos. Ni siquiera me dijo para reservar la recepcionista. Tengo 45 años y no tengo mutual. No puedo hacerme atender en ningún lado porque aparte soy desocupado, hago trabajos de modo particular. Y la verdad necesitaria hacerme unos estudios”.