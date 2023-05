Hospital: quién es la nueva directora y por qué destaca como valores la humildad y la pasión

Una semana después de las denuncias cruzadas por los conflictos que se desataron en el sector de farmacia, la Dra. María Vargas enfrenta un desafío que no imaginó cuando poco tiempo antes de la pandemia de coronavirus llegó para prestar funciones en la Terapia Intensiva.

Hasta entonces trabajaba en otros centros asistenciales. Le gustó San Pedro, se mudó y además de trabajar en el área de médica clínica aceptó ser titular en reemplazo de Daniel Creus, que renunció a principios del mes de febrero.

“Yo vine a trabajar, si bien soy santafesina, me formé en la provincia de Santa Fe, siempre fui de viajar para trabajar y me fui arrimando más. Empecé a trabajar acá a fines del 2018. Entré a trabajar en terapia intensiva y por cuestiones personales, después de la pandemia, decidí mudarme acá y fue un cambio de vida por completo, me encantó la ciudad, me gusta la gente de acá”, dijo la médica que también cuenta con la especialidad de neumonóloga.

“Me gusta la clínica médica, me gusta el trato cotidiano con el paciente, el paciente ambulatorio, el paciente internado; no solamente el paciente grave, pero siempre la pasión la tengo por la urgencia, me encanta la urgencia, por eso, digamos, compartí y compatibilice dos especialidades que pueden ir de la mano”, explicó respecto a sus elecciones y a las dos palabras con las que decidió definir su forma de trabajar: humildad y pasión.

Soy una enamorada de la salud pública Dra. María Vargas, directora del Hospital

“La semana pasada fueron un poco más intensivas las charlas y dije ‘Bueno voy a aceptar el desafío’, y ver si puedo aplicar un poco mi cuestión humana, humildad, pasión por la medicina, a ver si lo puedo aplicar, a ver qué puedo hacer yo, no quedarme con el dicho ‘esto no hacen, esto lo otro’; no, basta de quejarme, a ver qué puedo hacer, de qué manera puedo aportar y por eso me embarqué”.

El miércoles por la tarde hubo reunión en el despacho del intendente Cecilio Salazar. Todo el equipo de Salud se sentó en torno a la mesa para evaluar los pasos a seguir tras varias semanas de situaciones que, como el mencionado conflicto denunciado judicialmente por la farmacéutica del nosocomio, mantienen preocupado al Departamento Ejecutivo.

“Cecilio nos atendió, nos esperó, nos convocó y sobre todo lo que manifestó es el trabajo en grupo. Estuvo el equipo de salud, estuvo todo el equipo. Primero nos dio total apoyo, esto de que nosotros estamos para la gente eso quedó bien en claro”, explicó Vargas.

“Nosotros obviamente vamos a trabajar en equipo. Acá es muy fácil trabajar en el Hospital teniéndolo a Roberto Borgo y a Facundo en personal. Te hacen el día más fácil”, sostuvo y agregó: “Nos consultamos, nos hablamos, nos preguntamos, yo pido consejo, soy nueva en esto”.