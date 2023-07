Hospital: “Directamente te dicen que leas el cartel”

Tahyla fue a atenderse en la guardia del hospital y relató este hecho a La Opinión: “Cuando llegué, estaban haciendo un traslado, así que esperé pacientemente. Luego, la guardia quedó sola y aún así no quisieron atenderme. En recepción te preguntan los síntomas, si tenés obra social, y te dicen que leas el cartel y pidas turno. De verdad deja mucho que desear la atención pública acá. Si a mí, que tengo obra social, no me atienden, no quiero ni imaginar cómo tratan al pobre que no cuenta con un seguro médico. Hoy acudí por un fuerte dolor de cabeza, fiebre y la garganta super inflamada y con placa y no me quisieron atender. Según ellos, los síntomas de gripe son por consulta y tengo que sacar turno. Resulta que mi hijo está cursando una infección estreptocócica y estoy segura de que me contagió ya que presento los mismos síntomas. Sumado a eso, sufro migrañas e hice un esfuerzo inmenso en caminar 7 cuadras hasta la guardia. Lo único que necesitaba era algo para el dolor y que me recetaran algún antibiótico, pero se negaron a atenderme. Ahora mi pregunta es ¿para qué uno paga a las obras sociales si de igual forma se nos va a negar atención médica? Y esa doctora que está de guardia ¿dónde se graduó?”