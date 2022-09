Hockey: se disputó la segunda fecha del torneo de la AHO￼

Este fin de semana se disputó la segunda fecha del torneo Clausura que organiza la Asociación de Hockey del Oeste. En ese marco Mitre recibió a Viajantes y Náutico visitó a Sirio de Pergamino.

El rojo obtuvo los siguientes resultados: perdió 0 – 2 en la sub 14; 1 – 5, en la sub 19; y 0-1 en la Primera. La visita no presentó equipo en la sub 16.

Náutico, por su parte, ganó en la sub 19 por 5 a 1; goleó la primera 6 a 0 e igualó en 3 con la sub 16. La sub 14 cayó por 5 a 1.

La tercera fecha del torneo tendrá lugar el 24 de septiembre y enfrentará a los dos equipos de San Pedro.

En el masculino, por la octava fecha Náutico cayó 3 a 2 con Sirio y Mitre igualó en 1 con Social de Chacabuco. Con estos resultados, la tabla indica que Viajantes, Social y Náutico son los punteros con 16 unidades.