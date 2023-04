Este fin de semana los dos elencos de nuestra ciudad jugaron de visitante. Náutico visitó a Sirio de Pergamino, donde obtuvo muy buenos resultados: ganó en primera división por 4 a 1 y en sub 19, por 2 a 0; empató en sub 14 por 2 a 2; y su única derrota fue en sub 16, por 8 a 0.

Por su parte, Mitre fue a Rojas para enfrentar a Argentino de dicha ciudad. En las categorías sub 14, sub 16 y sub 17, igualó por 1 a 1, mientras que en primera división cayó por 5 a 3.