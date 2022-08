Hockey: finalizó el torneo Mario Cajide en el que participaron Náutico y Mitre

Este sábado se disputó la fecha 13, la última, del torneo de la Asociación de Hockey del Oeste que llevó el nombre del histórico entrenador del club Náutico Mario Cajide.

En el predio de Villa Jardín, el equipo celeste se midió con Racing de Chivilcoy en todas sus categorías. En primera ganó 8 a 1 lo que le permitió acceder al tercer lugar en la tabla de posiciones detrás de Areco y Miuras.

Además ganó la sub 14 por 4 a 0 y la sub 19 por 3 a 0; la sub 16, en tanto, cayó por 3 a 0.

En el mismo torneo Mitre se midió con Porteño. En esta oportunidad solo festejó en la sub 14 que goleó a su rival por 5 a 0 con goles de Yasmín Muratones, Lara Actis x2 y Emily Crispien x2. En el resto de las categorías perdió.

En los próximos días se dará a conocer el fixture del torneo clausura que comenzará a mediados de septiembre.

Las mamis de Náutico jugaron en Escobar donde ganaron por 2 a 0 mientras que el plantel de Mitre estuvo en el club Ciudad de Buenos Aires participando del torneo Dolls donde cosechó tres triunfos ante Banco Nación, Jaraná y Muni y cayó en la final por 3 a 1 en manos de Vélez.

El masculino tuvo actividad el domingo. Por una nueva fecha del torneo de la AHO Náutico recibió a San Carlos y ganó por 1 a 0 con gol de Matías Albanese, resultado que lo dejó como único puntero del campeonato.

Por la misma competencia, Mitre se midió con Miuras y cayó por la mínima; Social venció a Viajantes y Argentinos se quedó con los puntos ya que Chivilcoy no se presentó a jugar. Sirio, que completa los equipos participantes, tuvo fecha libre.