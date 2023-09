Fue derrota para la primera división de Náutico en el arranque del torneo clausura. Perdió por 3 a 1 ante Gimnasia de Pergamino. El único tanto para las locales fue de Evangelina Parolín.

Por su parte en las categorías formativas, las chicas sampedrinas obtuvieron dos triunfos y una derrota.

En Sub 14 ganaron por 1 a 0 y en Sub 19 también hicieron lo propio pero por 3 a 1. La única derrota se dio en Sub 16 donde las de Pergamino ganaron por 3 a 1.