Mitre comenzó el torneo de la mejor manera. Venció por 2 a 1 a Porteño con los tantos de Gabriela Lina y Cecilia Ansaloni.

Por su parte, en inferiores se llevó tres victorias y una derrota ante el mismo rival.

Ganó en Sub 12 por 5 a 1; triunfó en Sub 14 por 9 a 0 y salió victorioso en Sub 16 por 3 a 2. La única derrota se dió en la Sub 19 que cayó por 5 a 3.