Historias de laburantes: Juana sueña con su propio local de comidas

Soy Juana Camacho y trabajo desde los 18 años. Tengo 26 y jamás falte a ningún trabajo. Me esfuerzo. Me recibí de Técnica Superior en Servicios Gastronómicos en febrero de este año.



Me fui de un trabajo que me costó mucho dejar. Hasta que empecé a tener problemas de salud y ansiedad. Me merezco este premio porque quiero seguir adelante.



Poner mi emprendimiento de comida veggie y apta celiacos es mi sueño, ya que en San Pedro no hay un local así. Ojalá sea mío el premio. Y si no, gracias por el tiempo. Saludos a todos.