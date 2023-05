Historias de laburantes: Isaías ganó el set de mate de La Bomba

Hola, mi nombre es Isaías, mi historia de laburante comenzó a los 16 años aproximadamente. Mi mamá elaboraba panes, pastafrolas, rosquitas y vendía en la calle. Tenía una bici que le había armado un cajón adelante y uno atrás para llevar la mercadería bien exhibida.

Publicidad

Al pasar el tiempo me junté con mi novia a los 18 años. Y empezamos a elaborar rosquitas, bastones con dulce de leche y pan casero. En ese entonces ya los repartos eran en moto. Ya tenia una 150 CC con caja de mensajero y en la caja la foto de mis famosos bastoncitos con dulce de leche, que eran furor. En ese entonces la docena de rosquitas valía $25.



En el rubro de las rosquitas seguimos por muchos años. Las rosquitas nos ayudaron a comprar heladera, cocina, muebles y de a poquito fuimos acomodando nuestro hogar. El rubro me hizo conocer mucha gente, hasta que un día llego a una mensajería, y cuando el dueño de la mensajería me vio con la caja me ofreció trabajo.

En la mensajería estuve un año. Luego de una pizzería muy conocida me ofrecieron quedar fijo de mensajero, en donde estuve 2 años y en ese entonces conseguí trabajo en un aserradero, donde trabajaba de 7.00 a 11.00 y de 13.00 a 17.00. A las 20.00 entraba en la pizzería hasta las 12 pm o 1 am.

Así estuve un año más, hasta que conseguí mi actual trabajo en una empresa de celulares, que antes pertenecía a Claro y actualmente es CeibaTec. Si me preguntan, no cambiaría absolutamente nada. He trabajado en el sol, con lluvia, enfermo y sano. Es una pequeña parte de mi historia.