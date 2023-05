Historias de laburantes: Cristina y su historia de resiliencia

Me recibí de maestra jardinera estudiando en Buenos Aires. Trabajaba en cuidado de niños y limpieza en una casa y me puse a estudiar, porque me dije a mí misma: “Limpiar no es ninguna deshonra”. Así me pagué mi carrera

Luego de 25 años maravillosos, me jubilé y hoy continúo enseñando, pero desde la cocina (mi hija, hoy ya un ángel) me enseñó a amar la cocina y el año pasado me levanté, miré para adelante y nunca bajé los brazos, a pesar del dolor de no tenerla.

Hoy sigo trabajando junto a mi marido Luis. Tengo un taller de cocina Dulce&salado. Este proyecto era SU SUEÑO, hoy hecho realidad. Trabajar con niños nos encanta, nos divertimos un montón, con mi marido Luis es nuestra resiliencia.

Un día mi marido Luis me sorprendió y me dijo: “Recién ahora estoy viendo y viviendo lo que ENSEÑAR, el estar con chicos, el gran trabajo que hicistes 25 años de trabajo con 4 horas diarias (y doble turno) con 30 alumnos”.

Eso me hizo estar orgullosa de mi profesión, que reconozcan tu trabajo es lo máximo y seguiré trabajando hasta que el cuerpo y la salud nos acompañe a ambos.