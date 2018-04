Hermanitos de uno y dos años internados en el Hospital con cuadros de desnutrición

El mayor es el que más complicado está respecto de la problemática de peso, con apenas seis kilogramos. Están internados desde hace semanas por disposición de los médicos, luego de que detectaran que la madre no cumplía con los exámenes médicos que le ordenaban. "La llevábamos al Hospital Garrahan y no entraba", aseguraron desde el gobierno. El secretario de Salud Guillermo Sancho dio detalles del caso e informó que corrían riesgo de morir si no los atendían.