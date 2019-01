Héctor Storti: "Mitre tiene buenos jugadores, con buena técnica y rápidos, puede andar bien en el Regional"

Mitre enfrentó la semana pasada en un amistoso a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, club que milita en el Federal A y, aunque se presentó en el Estadio Municipal con un equipo alternativo, fue una gran prueba para conocer en qué punto de sus preparación está de cara al Torneo Regional Federal Amateur 2019.

Pos partido, La Opinión dialogó con el entrenador del Granate, Héctor Storti, quien se refirió, además de los objetivos de su equipo, al Rojo y argumentó que tiene "buenos jugadores, con buena técnica y rápidos".

-¿Que te llevaste de San Pedro?

-Creo que fue un partido lindo, tuvo ritmo e intensidad que era lo que queríamos. Queríamos terminar la semana con un estímulo de fútbol así, con buen ritmo, porque esta semana empezamos a jugar Copa Argentina y fue el último amistoso. Me gustó porque el partido fue intenso, con ritmo. Mitre jugó bien, tiene buenos jugadores, le dije al técnico que me había gustado, es un equipo agresivo, intenso y dinámico.

-¿Con qué creías que te ibas a encontrar y con qué te encontraste realmente?

-Me encontré con eso, no tenía ninguna expectativa pero en el desarrollo del partido vi un equipo bien preparado físicamanete con jugadores dinámicos y ágiles que juegan con intensidad, son rápidos para hacer las transiciones de defensa a ataque. Me gustó el desarrollo del partido y nos sirvió a los dos para hacer un buen entrenamiento de fútbol. Me da la sensación que si Mitre juega con este ritmo y con la dinámica que lo hizo hoy puede andar vien en el torneo que va a jugar.

-¿Crees que Mitre tiene posibilidades de llegar lejos en el Regional?

-Creo que sí, tiene buenos jugadores, con buena técnica y rápidos. Hoy el fútbol es un poco la velocidad, en estos torneos que superan un poco los niveles de la liga los equipos están más armados, tienen mejor estructura, trabajan estratégicamente los partidos, se juega mucho con las transiciones, con la velocidad con la que podes pasar de defensa a ataque o al revés. Mitre no sé si lo tiene trabajado o es la caraterística de su jugadores pero eso lo hicieron bastante bien y los vi con un ritmo futbolístico y físico interesante.

-¿Qué jugadores te gustaron?

-Me gustaron varios chicos de Mitre, aunque no los conozco. Al que conozco es a Franco Boaglio porque lo estuve siguiendo cuando jugaba en Paraná e incluso fue a entrenar con nosotros y después no se dio y fue a Social. Lo vi bien, rápido.

-¿Cuáles son los objetivos para la temporada 2019 con Defensores?

-Logramos clasificar a la Zona Campeonato del Federal A. Estaba difícil porque del equipo que jugó la final con Gimnasia de Mendoza se fueron catorce jugadores, tuvimos que armar todo nuevo. Nosotros traemos lo que podemos no lo que queremos por una cuestión de presupuesto. Nos costó mucho, pudimos clasificar y ahora tenemos Copa Argentina que es el objetivo pasar la primera fase. Después en el Federal A intentar en esta etapa clasificar, no va a ser fácil porque no tenemos el nivel de juego del año pasado. La zona es muy pareja y depende de los desarrollo de los partidos y cómo podemos aprovechar los momentos de cada partido. El Federal es un torneo donde los partidos son muy parejos y se definen en los detalles y en el aprovechamiento del momento en el que vos superas a tu rival. No hay ningún equipo que tenga el control del juego en todo el partido. Cuando logras esa supremacía, sos efectivo, contundente y convertís, ganás. Si no lo aprovechas, en algún momento el rival reacciona y ahí sufrís.

-¿Cuál es el secreto de Defensores para ser protagonista en un nivel tan competitivo?

-Creo que hay un proyecto con una continuidad de trabajo de la misma gente con la idea de buscar jugadores jóvenes que sean buenos, que tengan hambre de gloria y vengan al club más por lo deportivo que económico. Defensores se ha transformado en una vidriera para muchos chicos que vienen y después se van a otros clubes de otras categorías o del extranjero. Todo eso hace que se formen buenos planteles, hay mucha tranquilidad y no hay presiones entonces se puede trabajar tranquilo. Los jugadores pueden recuperar la confianza que por ahí perdieron de quedar libre en clubes profesionales o chicos que estuvieron alguna lesión o mal momento y los recuperamos. Es un trabajo muy importante el que se hace y hasta ahora hemos podido conseguir buenos resultados.