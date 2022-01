Hay 10 personas internadas con Covid y habilitaron Andar para pacientes con patologías menores

La decisión de traslado de algunos pacientes internados en el Hospital se tomó el jueves y desde el atardecer de esa jornada, los internados con patologías menores estarán en un sector que adecuaron para mayor comodidad y circulación.

Es una medida que adoptó el equipo de salud para anticiparse y prevenir la alta demanda que resiente la capacidad de habitaciones “no Covid” por la atención a toda la cápita de Pami que, desde que cerró la Clínica San Pedro, no tiene otro destino salvo el traslado coordinado al Hospital a otro centro asistencial de la zona.

El sector está “bien separado del lugar donde se hisopa”, indicó el Dr. Pablo Pichioni ante la consulta de este medio y agregó: “Queremos estar bien organizados”.

Hasta el mediodía del viernes eran diez las personas internadas en sala común con casos positivos de Covid. De ellas se sabe que una es una beba de siete meses, que hay cuatro mujeres cuyas edades van de los 23 a los 36 años y otras dos que fueron declaradas positivas; ambas tienen 80 años, una de ellas con dos dosis, según refirió su familia.

Hay tres hombres también que están asistidos en el área Covid; tienen 77, 87 y 86 años. Todos tienen pendiente su tercera dosis aunque aún no se establecieron los motivos por los cuales no las habrían recibido. Son datos que necesitan chequeo en los registros del vacunatorio pero que no están disponibles, por el momento. Se estima que el sistema sanitario comenzará a cruzar la estadística para poder establecer prioridades, necesidades y búsqueda de pacientes de riesgo con esquema incompleto.

Ornella, Margarita, Vicky, Valeria A, Valeria R, Soledad, Julio, Saverio y Mariela, los hisopadores de Andar.

En cuando a testeos en Andar atenderá con ingresos separados sobre calle 25 de Mayo desde las 8 de la mañana de cada jornada y de acuerdo a las prioridades que se asignan a medida que llegan a la fila puesto que ya no es por orden de llegada sino por la evaluación que se hace por edades, patologías o necesidades. Mañana sábado cumplirán horario desde las 8 hasta las 11 e irán anunciando los días posteriores.

En cuanto al Sanatorio Coopser continúa la atención restringida por casos positivos y no hay internados con Covid. De hecho, parte de su personal ha sido testeado en el sector público.