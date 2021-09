Hago música en San Pedro: él es Gatai, rapero

Gabriel Benjamín Villarruel tiene 21 y es rapero. Mientras trabaja en un vivero en San Pedro, sueña con vivir de la música, donde encontró un motivo para “salir adelante”.

Publicidad

“Yo empecé en la música en el 2018, pero ahí sólo iba a eventos. Competí en la M de Miramar, y luego me propuse a hacer música. La meta que tengo es hacer mucho dinero y ayudar a la gente en situación de calle”, aseguró.

Este año, bajo el nombre “Gatai”, comenzó a publicar sus temas en redes sociales. “Nunca conseguí un estudio de grabación, así que grabo con mi celular. Me gustaría que la gente me conozca para que me apoyen”, dijo a La Opinión.

Si sos de San Pedro, hacés música y querés compartir tu historia, comunicate por WhatsApp con La Opinión & Sin Galera.