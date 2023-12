“Quisiera saber qué pasa que no hay agua en el Fonavi 1, hace una semana que no tenemos agua. Supuestamente los de obra sanitaria vinieron y dice que hay perdidas en los inodoros. Pero por eso, no creo que falte tanta cantidad de agua. De casualidad hoy me levanté a las cuatro de la mañana para darme una ducha con agua caliente, sino me tengo que bañar con agua fría con una jarra. A la noche hay presión de agua, porque están todos durmiendo. De día, cuando la gente empieza a usar agua, ya no hay más. Yo ahora, por ejemplo, ya no tengo agua” reportó una vecina del lugar.