El #2632 escribió: “Hola, quisiera hacer mi reclamo, así capaz por este medio me escuchan. Hace dos meses tengo las cloacas tapadas, hice todo lo que estaba a mi alcance para destaparlas, pero el problema es la que está en la calle porque una vez que la destapan se soluciona el problema. Hace dos meses vengo llamando a obras sanitarias y me comunico con diferentes autoridades nadie me da bola, nunca vinieron. Esto es sobre Sargento Selada y Chacabuco, pido si alguien se puede hacer cargo, por favor. Así estoy viviendo hace dos meses, con mi patio lleno de residuos cloacales”.