Habló Ulises Fernández: “La Justicia debería seguir buscando porque el asesino de Ariel Gomila está suelto”

Ulises Fernández permanece detenido desde el 28 de marzo de 2017 cuando fue capturado en una vivienda de Garín luego de permanecer trece meses prófugo. Desde el 7 de febrero de 2016, un días después del asesinato del productor viverista Ariel Lido Gomila, fue imputado en el hecho y nunca pudo torcerle la mano a la Justicia que lo halló culpable del homicidio y lo condenó a reclusión perpetua.

Publicidad

Desde ese momento reclamó por su libertad y le apuntó a Fernando Olmos, el único testigo que lo puso en la escena del crimen argumentando haberlo visto en el ingreso al campo de la víctima la misma noche en que se produjo el asesinato. Todas las etapas judiciales por las que atravesó la causa avalaron lo expuesto por el testigo hasta que casación reafirmó lo acordado en el juicio por jurados donde fue condenado.

Fernández no pierde las esperanzas de poder revertir la sentencia y acudió a La Opinión para contar cómo está atravesando este período y relató qué fue lo que sucedió esa noche del 6 de febrero. “Lo que hicieron conmigo es aberrante, no se puede creer”, dijo Fernández en la charla que mantuvo con Lilí Berardi en Radio Cuarentena mientras permanece alojado en la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás.

“Lo único que hay para culparme es este testigo que me pone en el lugar del hecho cuando un año antes yo había tenido una situación con el porque me había vendido una moto robada y me hago cargo de que yo por ese tema le pegué, pero no me voy hacer cargo de un homicidio del que no tengo nada que ver”, aseguró el condenado en relación a Olmos, que esa noche pasaba ocasionalmente por el camino real que une a San Pedro con Gobernador Castro.

“La noche del asesinato de Ariel Gomila yo me encontraba durmiendo en mi casa. En ese momento yo estaba en pareja con la señora Silvina Sampol y ella esa noche se había ido a un cumpleaños de la hija de mi sobrina, mientras que yo me quedé porque como trabajaba de vendedor ambulante de frutas y verduras estaba cansado, y ese día habíamos ido a Tigre” argumentó.

“La noche del asesinato de Ariel Gomila yo me encontraba durmiendo en mi casa” Ulises Fernández

“Al otro día me levanto, me pongo a lavar mi auto, cuando llama Mirta, la mamá de Silvina (Sampol), y le dice que habían matado a Ariel (Gomila) a quien yo no conocía, yo no sabía que tenían un parentesco. Es cierto que en el transcurso del año yo había ido al campo de Gomila a cargar unas plantas con el papá de Silvina, con Hugo Sampol. Pero no volví a ir y del parentesco me enteré en el juicio”, aclaró Fernández.

Sobre la otra causa que se abrió a la par del homicidio y que está relacionada con la comercialización de estupefacientes por la droga hallada en su casa cuando se hizo el allanamiento, señaló: “Yo no vendía drogas, la que tenía era para consumir con mis amigos; 70 gramos de cocaína repartidos entre cinco no es tanto. Y no usábamos la venta ambulante para vender drogas”.

“Acá la Justicia debería seguir buscando porque el asesino de Ariel Gomila está suelto”, sentenció. Y añadió: “En la causa la señora de Ariel Gomila dijo que vio entre tres o cuatro bultos correr para el lado del campo en la oscuridad y el testigo dice que me ve para el lado de la tranquera, nada que ver. Ella dijo que llegaron a las 01.05 horas y el testigo dijo que me vio a las 12.30 horas, dice que había luna llena y los peritos de Gendarmería dicen que había cuarto menguante”.

“Yo tengo tres hijos ahora y ellos saben que estoy en la cárcel por algo que no cometí” Fernández

Sobre su ausencia más de doce meses aseguró que se fugó porque tenía miedo: “No quería volver a la cárcel, porque yo de pibe cometí errores y los pagué y no quería estar de nuevo en la cárcel. En el momento del hecho tenía dos hijos y no quería volver a todo esto y menos por algo que no cometí”.

“Cometí delitos, robé cuando era joven, pero me juzgaron y los pagué, pero ahora me tengo que hacer cargo de algo que no hice y por un montón de años. De las drogas y las armas me hago cargo pero de un homicidio no, donde no hay pruebas, solo un testigo que había tenido problemas conmigo”, reconoció.

“El error mío -continuó- y del abogado fue haber ido a juicio por jurado. Yo debería haber ido a un juicio oral, porque la gente común está cansada de los robos y los asesinatos, el abogado me asesoró y yo acepté. Nadie estuvo de acuerdo, todos estuvieron en contra mío, los doce vecinos”.

“No quería volver a la cárcel, porque yo de pibe cometí errores y los pagué y no quería estar de nuevo en la cárcel” Fernández

“Yo quiero que se haga la revisión de la causa, que los jueces la miren, estoy en la etapa de la suprema corte y que revean el caso. Yo tengo tres hijos ahora y ellos saben que estoy en la cárcel por algo que no cometí. Mi hijo de 13 años me pregunta todos los días cuando voy a volver”, remarcó.

Sobre los trascendidos y quienes lo relacionaban con el intendente Salazar debido a que su expareja Silvina Sampol se desempeñaba como consejera escolar en el momento en que se produjo el hecho, Ulises Fernández aseguró no tener ningún tipo de vínculo con el funcionario: “Nunca nos ayudó y no tenemos vinculación con él, la única que conoce a este señor es mi mamá que por ser trabajadora rural trabajó con él cuando eran jóvenes, de ahí se conocen”.

“Silvina Sampol trabajó de consejera escolar pero hoy estamos arrepentidos de haberla apoyado como familia para que lo sea. Fue un error haber sido consejera escolar por toda la exposición que tuvo”, admitió.

El homicidio de Ariel Gomila se produjo en su propiedad del paraje Espinillo la noche del 6 de febrero de 2016. El hombre de 77 años regresaba a su casa junto a su esposa a bordo de su auto Citroën Xsara cuando advirtió que un grupo de personas se encontraban en el lugar. El hombre abrió fuego para intimidarlos y como respuesta recibió un disparo que impactó en su abdomen. Herido regresó a su auto pero murió a los pocos minutos en el interior.