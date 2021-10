Habló la madre del remisero detenido: aseguró que “es inocente” y aportó videos a la causa

La causa por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad que tiene al remisero Maximiliano Dutra como acusado y detenido en la Comisaría avanza en la Justicia, con la fiscala Viviana Ramos en procura de reunir los elementos probatorios suficientes para probar la hipótesis que sostiene desde que una mujer de 35 años denunció que le dio de beber de una botella de agua cuya ingesta la adormeció para despertarse horas después en ropa interior en la casa de él.

Este jueves, en Radio Cuarentena, la madre de Dutra, Laura Navarro, aseguró que su hijo “es inocente” y que lo que denunció la mujer “es todo mentira”. Además, aportó a la Justicia videos de un restaurante al que concurrieron juntos el remisero y la denunciante antes de que se desencadenara el episodio que terminó con él detenido.

“Son todas mentiras, esta mujer andaba con mi hijo´, hay pruebas, ellos estuvieron comiendo en Don Victorio, están las cámaras”, aseguró Navarro. “Ella lo conocía, eran no sé si amantes, porque ella tiene marido. No sé de cuándo se conocían, pero mi hijo me mandaba mensajes y contaba que estaban saliendo, que la estaba conociendo”, relató.

La mujer denunció que Dutra la llevó el sábado a Baradero, cuando fue con sus tres hijos a visitar a una amiga, como parte del servicio de la agencia remís Sol, donde se desempeñaba, según contó también la propia madre, aunque en comentarios a las publicaciones de La Opinión había quienes decían que ya no trabajaba allí.

Luego refirió que quedaron en que él la iría a buscar por fuera de la agencia y así lo hizo, en un Chevrolet Corsa que le pidió prestado a un amigo porque se había “levantado una minita”. Cuando regresaron de Baradero, dejaron a los hijos de ella con un tío y salieron, con el plan de “tomar algo”.

Hasta allí, los relatos coinciden. La madre de Dutra señaló que ambos fueron a la parrila Don Victorio, ubicada en Lucio Mansilla al 1100 y que las cámaras de seguridad de ese local gastronómico certifican el horario de ingreso y egreso de la pareja.

En efecto, esos videos, que la familia de Dutra aportó a la Justicia, dan cuentas de que ambos llegaron juntos a la parrilla Don Victorio a las 00.29 y se retiraron, primero ella e inmediatamente detrás él, a las 01.01, es decir 32 minutos después.

El episodio que derivó en la detención de Dutra a manos de la policía ocurrió alrededor de las 3.00 de la madrugada, es decir dos horas después de que, según los registros de las cámaras del local, se retiraran de la parrilla.

“Mi hijo no le dio drogas ni nada. Con él yo estoy hablando por carta y él me dice que no le dio nada. En las cámaras de Don Victorio está clarito cúando entran y cuando salen”, dijo la madre de Dutra y acusó a la denunciante de haberle robado el celular y la billetera.

“Yo quiero limpiar el nombre de mi hijo, Maximiliano Dutra, porque lo nombran como violador, él tiene hermanos que no quieren ir a la escuela”, reclamó Navarro. Por eso pidió a la denunciante “que levante la denuncia, porque si no va a ir en cana”.

“Quiero que se retracte. Todo lo que se dice es mentira”, dijo Laura Navarro.

Sobre el allanamiento que tuvo lugar en el domicilio de su hijo, una vivienda ubicada en Manuel Iglesias al 700, dijo que “se llevaron las sábanas, pero ella ni se llegó a acostar” porque “cuando llegaron empezó a los gritos” y que la ropa de mujer que secuestraron era de la expareja de Dutra, con quien rompió vinculo recientemente.

“Cuando llegan a la casa de mi hijo, ella empieza a los gritos. Nunca estuvo desnuda ni en la cama ni nada. Mi hijo había terminado de trabajar en los remises y pidió ese auto prestado, que el marido de ella fue y se lo rompió”, dijo en alusión a un episodio que ocurrió cuando la policía ya había detenido a Dutra y fue “dañado intencionalmente por una persona no identificada, a modo de represalia tras la denuncia de la víctima”, según señaló la fiscala Viviana Ramos, que señaló como “el hermano” a “esa persona que reaccionó” por lo ocurrido.

“El marido le rastreó el celular y le daba que estaba en la casa de mi hijo. Ella salió disparando. El marido le rompió el auto después de que la policía ya se había ido”, aseguró Navarro en su versión sobre lo que ocurrió.

“Él tiene 32 años, sabe lo que hace, ahora se ve enredado en un lío. Pero ella también se va a meter en un lío, porque es una falsa denuncia”, sostuvo la madre del detenido.

“Mi hijo me aseguró que no llegaron a hacer nada, me lo dijo por carta”, dijo Navarro. Dutra está detenido e incomunicado. Su familia confía que que “la semana que viene seguro que sale” pero lo cierto es que Ramos tiene 15 días hábiles prorrogables por otros 15 para recabar elementos que le permitan solicitar la prisión preventiva.

“Si ella no se retracta, la voy a tener que denunciar. Mintió, no es como dicen, las cosas son así como las estoy contando”, aseveró Laura Navarro y finalizó: “Quiero que la gente de San Pedro vea, porque muchos juzgaron a mi hijo y esto va a salir a la luz, él es inocente”.

La sospecha de la fiscala Viviana Ramos es que Dutra podría haber utilizado algún tipo de psicotrópico para adormecer a la víctima y abusar de ella. Su hipótesis está centrada en intentar establecer si acaso utilizó una droga denominada coloquialmente como “viola fácil” para su cometido. Para ello, solicitó nuevas medidas toxicologícas porque ese tipo de estupefaciente no aparece en los análisis sino hasta varias horas después de consumido.