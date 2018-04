Habló la madre de los chicos con desnutrición y aseguró: "Yo siempre los llevé a controles"

Este jueves, La Opinión reveló el caso de dos hermanitos de uno y dos años que permanecen internados en el Hospital con un cuadro de desntutrición. El mayor, que tiene dos años y pesa apenas seis kilos, es el más complicado.

En la habitación 10 del área de Pediatría, Leonela, la madre de los chicos, accedió a contar su versión, luego de que desde el Hospital, el secretario de Salud explicara que decidieorn dejarlos internados ante la sospecha de negligencias en el cuidado por parte de la mujer.

"Hace un año que lo vienen tratando los médicos. No sé cómo empezó, es algo difícil. Yo los vengo controlando todas las semanas, los médicos lo controlan y él no aumenta de peso. Cuando nació sufrió una parálisis, en un bracito y en una pierna. Ahora hace un mes que están acá", contó Leonela.

"Me está ayudando Desarrollo Humano. En la casa de mi papá, los otros tres nenes están durmiendo en una cama de dos plazas", relató y se refirió a los problemas con su pareja: "El papá tiene problemas con el alcohol y no traía plata a la casa, se la tomaba, y no había para darles de comer".

"Yo siempre lo llevé a controles, él estaba controlado, como mamá siempre me ocupé", aseguró Leonela y agregó: "Al Garrahan fuimos dos veces. La primera el médico nos hizo hacer una resonancia, que la tengo acá, y la vieron".

"No me dijeron por qué era la desnutrición, tenía que hacerse más estudios. Cuando fuimos la segunda vez, el chofer me mandó un mensaje a las 12.00 porque se tenía que volver la combi y él tenía turno a las dos de la tarde y a las cuatro, me preguntó si podía volverme en otra cosa. Yo no conozco Buenos Aires, entonces me volví. Vine a hablar con Britos y lo escribí en el libro de quejas", dijo sobre la versión que indicaba que no había entrado a ese centro de salud de atención pediátrica.

"Recién vamos a ir mañana, desde octubre que pasó eso. Desarrollo Humano me ayuda desde que comenzó todo. Cada jueves me llevan mercadería", informó sobre la asistencia que al área que conduce Karina Chiarella tomó en el caso.

Tras las palabras de Leonela, La Opinión consultó nuevamente al secretario de Salud, quien repitió que es un caso "muy complejo en lo social" y señaló: "En un momento hubo un acuerdo con la madre para que los llve a controlar al CIC, había que ir con las asistentes sociales a buscarla. Hubo muchísimas intervenciones, lo internamos porque el pibe se iba a morir. Están aumentando de peso, ahora, básicamente porque se les da de comer".