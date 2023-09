Habló la hija de la mujer de 71 años asaltada y maniatada en Río Tala: “Tiembla y llora todo el tiempo”

La hija de la mujer que fue asaltada y maniatada el pasado viernes por la madrugada en la localidad de Río Tala expresó ante La Opinión la preocupación de la familia tras el violento episodio que le tocó vivir.

“Mi vieja es una mujer grande de 71 años. La ataron en el baño, la amenazaron de todas formas, vive con la presión por las nubes. La dejaron asustada, no la puedo dejar sola ni un momento. Le desvalijaron la casa, le habían llevado hasta las llaves”, señaló.

A su reclamo por la angustiante situación que vivió su mamá, agregó: “Mi vieja es una señora conocida en Tala por todos. Nunca un problema, intachable”.

Expresó que le da “bronca” porque están vendiendo las cosas robadas a su madre y apuntó a la falta de seguridad, especialmente de cámaras.”Quiero por una vez, aunque sea, que actúen de forma correcta. Quiero creer que existe la justicia, que caigan presos. Y que los padres o parientes no cubran más”, manifestó.

A los vecinos de Río Tala les pidió que “no compren o son cómplices”, en alusión al ofrecimiento de los objetos robados. “Todos sabemos quienes son, no tengan miedo a denunciar o avisarme”, señaló.

Pidió colaboración para dar con las cosas que robaron en la casa de su mamá: dos televisores, un Sony de 24 pulgadas y un Noblex de 32; un taladro Gamma; una amoladora naranja; una máquina de cortar el pelo marca Gamma roja; una depiladora Philips rosa con blanco.

También un celular Samsung A02s azul con cargador; otro teléfono Samsung gris con tapa; un parlante portátil verde; un anillo de oro y “varias cadenitas”; un bolso negro con bordes rojos “tipo de viaje, chico”; otro bolso negro con violeta “tipo mochila” de Omnilife; y 16 mil pesos, “que es lo de menos”, indicó.

Consultada por el estado actual de su mamá, respondió que físicamente no le hicieron daño pero que “emocionalmente la dejaron muy mal, la presión se le sube por las nubes, tiembla y llora todo el tiempo, no se la puede dejar sola. Yo no pude dar el aviso antes porque andaba con ella y la verdad que ahora es de pensar si no piensan hacer algo más contra ella o alguno de nosotros”, concluyó.