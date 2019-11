Habló la acusada de robar un celular en un supermercado: "Yo no robé nada, lo tomé del mostrador"

Este domingo, La Opinión publicó el caso de una señora que denunció que le robaron un celular de un supermercado chino ubicado en calle Ituzaingó , hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad en las que se a una mujer que tomó el smartphone y lo ocultó entre sus ropas cuando la víctima lo dejó en el mostrador para firmar el ticket.

La acusada se llama Nadia Antonela Gómez y pidió a La Opinión que su versión sea escuchada, porque consideró que la mujer que la acusó "dijo mentiras en la denuncia" que radicó en la Comisaría. "Yo no robé nada, lo tomé del mostrador", aseguró.

"Yo no robé nada. Si esta señora no tiene cuidado con sus cosas, problema de ella", sostuvo Gómez y contó que cuando ella salió del supermercado "ella no estaba" y desmintió que haya ido a su casa y obtuviera como respuesta que no se lo iban a devolver.

"Yo lo llevé. Yo lo vi en el mostrador y me lo llevé. Me hago cargo, pero dijo mentiras en la denuncia", relató y agregó: "Se me está ensuciando de una manera que me duele mucho. Yo no robé nada. Yo me presenté a la Comisaría, yo me hago cargo de que al celular lo tomé del mostrador", dijo.

Nadia Antonela Gómez dijo que "en el video está la chica, se lo olvida, pero bueno yo di mi nombre y apellido en todos lados porque esta señora dijo en la denuncia que vino a mi casa y que yo le dije que no le iba a devolver el celular. Nunca vino nadie a mi casa", aseguró.

"Robar es cuando se lo saco y salgo corriendo, eso es robar. Pero siempre escuchan a la gente que tiene plata, al humilde nunca le dan la posibilidad de escuchar", dijo la mujer en su descargo ante La Opinión este lunes.