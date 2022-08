Habló el joven de San Pedro detenido en una causa por “atentados” y aseguró: “Yo no tengo nada que ver”

Allanado por la Policía Federal el miércoles por la tarde y liberado tras algunas horas en Buenos Aires, contó lo ocurrido. Relató que llegaron a él porque intercambió mensajes con un joven de Grand Bourg al que allanaron en octubre pasado, quien le hizo una propuesta relacionada con la acusación, que él rechazó. "Ahora no puedo salir de mi casa, me dicen de todo y yo no tengo nada que ver", sostuvo.