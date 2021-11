Habló el funcionario que ordenó el desalojo del Aeroclub: “Estamos haciendo lo que tenemos que hacer”

A 48 horas de la asamblea extraordinaria ​en la que los socios del Aeroclub San Pedro tratarán de conformar una nueva comisión directiva provisoria que permita evitar el desalojo que ordenó la Dirección provincial de Planificación Aeroportuaria, responsable del aeródromo público, el funcionario que tomó esa decisión habló en Radio Cuarentena y explicó qué sucedió

El comisario inspector Fabio Michelli, miembro de la Policía Bonaerense a quien el ministro de Seguridad Sergio Berni eligió para conducir la Dirección responsable de los aeródromos, señaló que desde que se hizo cargo de esas funciones tuvo como premisa recorrer los 52 aeródromos bajo su órbita para hacer un relevamiento que permita regularizar diversas situaciones en las que, reconoció, el Estado “estuvo ausente” durante mucho tiempo.

“Estamos haciendo lo que tenemos que hacer y el que no esté de acuerdo tiene que dar un paso al costado”, advirtió Michelli.

El funcionario explicó que el permiso de uso del aeródromo que tenía el Aeroclub San Pedro venció en julio y que cuando la nueva comisión lo tenía que renovar apareció la situación del tesorero, Guillermo Adrover, con causas judiciales en trámite, que impiden que forme parte del grupo de conducción del club.

Michelli relató que el 6 de octubre se presentó en el aeródromo y convocó a las partes a una reunión. “Una persona que tiene antecedentes penales no puede formar parte de la comisión”, detalló.

El funcionario dijo que el secretario de la comisión directiva renunciante, Pablo Gómez, le dijo a la responsable del área de Legales de la Dirección de Planificación Aeroportuaria que Adrover seguiría en su cargo hasta el vencimiento de su mandato.

“Lo que ocurre es que luego aparecen cuatro o cinco que se creen patrones de estancia”, se quejó Michelli.

“Con el secretario hablamos en alguna oportunidad, se habló con el presidente, con socios, con el jefe de aeródromo”, dijo y agregó: “Se les pidió que cambiaran al tesorero, se los intimó, ellos decían que no iban a cambiar a nadie hasta la próxima asamblea en dos años, eso está en un informe”.

“Ojalá no hubieran tomado esta determinación de renunciar todo sino de hacerse cargo de lo que tenían que hacer, que era regularizar la situación”, consideró.

Michelli dijo que era “un trámite meramente administrativo” pero que la comisión directiva no quiso cumplirlo. “Firmar la autorización, para mí con los antecedentes de esta persona de la comisión es poner en riesgo, yo no la iba a firmar en virtud de que este hombre no cumplía los requisitos”, ssotuvo.

“Se solucionaba con la renuncia de este señor, pero no accedieron”, aseguró Michelli.

Respecto del futuro del Aeroclub, dijo que “la idea no es el desalojo” y que luego de la asamblea del sábado, cuando los socios conformen una comisión provisoria, podrán solicitar el permiso de uso del aeródromo y todo volverá a la normalidad.

“El aeroclub posee un solo avión en el aeródromo y estaban utilizando cuatro hangares, esto se viene hablando desde octubre y empezó en mayo, no fue intempestivo, esto era un trámite que se hacía por internet”, señaló.

En ese sentido, reafirmó lo que planteó en una nota formal en la que solicitó que desalojen los hangares y que utilicen sólo el principal. “En el aeroclub hay cuatro hangares para un avión, en 2010 se cerró una cancha de padle, se hizo un hangar que utiliza un privado, de todo eso no hay autorización”, advirtió.

“Nadie pidió desalojar el aeródromo sino los hangares que estaban usando, por no usar otra palabra, desde el Aeroclub sin autorización provincial, y los dueños de los aviones guardaban sus aviones ahí siendo miembros del aeroclub y le prohibían a otra gente que quería tener hangares porque eran del aeroclub, una locura”, destacó.

Michelli dijo que estas situaciones se dieron en otros aeródromos y que “lo que hicieron fue presentar las cosas que hay que presentar, que son papeles. El aeródromo es de la Provincia, la Municipalidad es depositaria, puede haber un convenio con el Aeroclub que desconozco, pero el predio es de 108 hectáreas, de las cuales 75 están sembradas”, indicó.

El funcionario dijo que su área está al tanto del caso del “narcoavión” y que prestó colaboración a Gendarmería. También, señaló, están enterados de lo que ocurrió con el influencer Lionel Ferro, que hizo un trompo en la pista con una camioneta y se difundió en un video en redes sociales, situación por la que pidieron “un informe al jefe de aeródromo”, Carlos Barceló.