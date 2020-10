Habilitaron la práctica de deportes de conjunto: Los entrenamientos deben ser individuales, sin compartir materiales y para mayores de 12 años

La Municipalidad anunció oficialmente la habilitación de la práctica de deportes de conjunto desde el lunes 2 de noviembre y aclaró algunas normas del protocolo sanitario que deben cumplir los clubes para el desarrollo de las actividades a su vez que adjuntó el informe con recomendaciones de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires.

Entre las medidas que las instituciones deberán imponer y garantizar las instituciones sobresale que los entrenamientos son individuales con no más de diez personas, sin compartir materiales y para mayores de 12 años, sin excepción. Además, cada atleta debe quedar registrado en una planilla y no puede permanecer en el lugar quienes no son parte de la práctica. Tampoco está permitido el uso de vestuarios ni compartir elementos de aseo e hidratación.

"Es muy importante remarcar que no están autorizados los deportes de conjunto de ningún tipo, recreativa o competitivamente", señaló el Gobierno local en el escrito que remitió a los medios de comunicación.

La modalidad de la vuelta de los entrenamientos para los deportes de conjunto se adapta al ítem "preparación física individual" que Provincia de Buenos Aires incluyó en su lista el 24 de agosto cuando autorizó la práctica de disciplinas individuales con una resolución excepcional sin importar la fase de la cuarentena en la que está cada distrito bonaerense. Incluso, en Baradero la modalidad se adaptó hace varias semanas y retomaron disciplinas como fútbol, básquet, hockey y rugby.

Por último, la apertura de clubes para actividades recreativas de sus socios hasta el momento no se autorizó, tal pudo saber La Opinión por intermedio de funcionarios de la Municipalidad que trabajan en el anuncio del retorno de la práctica de deportes que desde el 20 de marzo están paralizados y, con ellos, muchos profesores.