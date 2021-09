Gustavo Seery: “Esto que me pasó me cambio la vida para siempre”

Luego de haber sido protagonista de uno de los primeros hechos resonantes de este año en materia de inseguridad, Gustavo Seery, quien fue asaltado y herido cuando regresaba de guardar su auto en un garage vecino, habló en El Reporte de la Tarde, que conduce Martín Pérez a las 17.30 a través de La Opinión, y se refirió a cómo continuó su vida luego del incidente sufrido.

Publicidad

“Hace pocos días me convocaron desde la Fiscalía para que firmara mi consentimiento con la condena. Primero no me había conformado, porque me habían dicho algo de tres años, pero después acordaron por cinco y me pareció que estaba bien”, señaló Seery.

El conocido comerciante y expresidente de Paraná destacó la “actuación rápida de la policía” y la tarea de la Fiscalía Nº 7 que coordina María del Valle Viviani, que permitió que se identifique a los jóvenes que lo asaltaron. “Esto sucedió el 18 de enero y hoy ya tienen condena, siempre creí en la Justicia”, aseguró.

En cuanto a lo sucedido, Seery señaló que se resistía a “creer que estaba marcado” y aseguró: “Yo siempre pensé que había sido al voleo, pero la policía me indicó que en otras imágenes se veía que días anteriores ya me habían seguido”.

“Yo no los conocía, sabía que había una casa usurpada ahí pero no sospechaba nada”, aseguró Seery, que estaba “marcado” para el asalto.

“Esto que me pasó me cambió la vida por todos lados. A partir de ahí, uno busca estar más seguro, modifiqué mi estilo de vida, me manejo con otros horarios, guardo el auto en el mismo lugar pero voy mucho más temprano y si salgo a algún lado vuelvo en taxi, ya no lo hago caminando. Lo mismo mi señora y mis hijos”, remarcó el comerciante.

“Además de la policía y la Fiscalía sigo agradeciendo a esa pareja de chicos que pararon y me auxiliaron, si no no sé qué hubiera sido de mi vida”, aseveró.

Ricardo Matías Birbante de 36 años y Horacio René Balladares de 20 fueron condenados a cinco años de prisión efectiva acusados de robar y herir a Seery con un arma blanca. El caso fue caratulado como robo agravado por el uso de arma y mediante el sistema de juicio abreviado.

El episodio se produjo el 18 de enero pasado, cerca de las 23.00, en calle Balcarce, entre Bottaro y Miguel Porta, cuando Gustavo Seery regresaba de guardar su auto en un garage vecino.

Birbante y Balladares lo siguieron y lo redujeron a mitad de cuadra. Le robaron sus pertenencias y al mismo tiempo le aplicaron un puntazo en la espalda.

El vecino fue asistido por una pareja que ocasionalmente pasaba por el lugar, que lo trasladó hasta el Hospital, donde recibió asistencia.

Dos días después en un operativo registrado en una casa usurpada de la calle Ayacucho al 400 los sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia, que esta semana los condenó.