Gustavo Franco, sorprendido por su desplazamiento: “Me dijeron que querían cambiar de aire”

Desde este lunes, Gustavo Franco dejó de ser director de Servicios Públicos y en su lugar retornó Juan Bronce, quien por la mañana se hizo cargo del puesto de jefe del Corralón municipal.

Franco fue informado el domingo sobre la decisión del intendente Cecilio Salazar de despazarlo de sus funciones. A las 15.00 lo llamó por teléfono el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, para convocarlo a una reunión en la que dos horas más tarde, le comunicaron su salida del gabinete.

Franco dijo en Radio Cuarentena que estaba “sorprendido” por la decisión que le revelaron Baraybar y el secretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez, su superior inmediato. “Ni me lo esperé”, aseguró.

El exdirector de Servicios Públicos contó que durante la reunión Baraybar le dijo que querían “cambiar de aire en el Corralón” y que ese era el motivo de su desplazamiento. “A lo mejor estaría contaminado. No sé, el aire mío a lo mejor sería tóxico o algo, la verdad no lo entiendo”, señaló.

Franco dijo que nunca tuvo “un sí ni un no” tanto con Cecilio como con Ramón Salazar en los tres años que estuvo en el cargo. “Yo me sentí sorprendido también porque no es que venimos desde ahora con Cecilio. Venimos desde hace años laburando juntos, después estuvo Ramón y la verdad es que les respondí a los dos por igual”, indicó.

A partir del desplazamiento, tomó licencia por vacaciones, puesto que es empleado municipal. Su plan, dijo, es cambiar de área, aunque Álvarez, señaló, le pidió que permanezca en la órbita de Servicios Públicos.

no quería que me vaya del área, pero quería que me vaya del corralón

“Me enojé mucho, porque cómo es el asunto. No querés que me vaya del área y me estas sacando de un área que creo yo que me rompí el traste y me lo sigo rompiendo, porque hasta ayer hubo problemas antes que me llamaran y yo estuve solo resolviéndoselo. Entonces, me estás agarrando para la joda. Esto se habla de hombre a hombre, de frente a frente. Las cosas como tienen que ser”, se quejó.

Gustavo Franco destacó a los empleados muicipales que le tocó conduicr mietnas estuvo al frente del equipo: “Tenía el personal atrás mío que es de fierro”,dijo y agregó: “Yo siempre tuve el equipo muy bien afilado y a la par mía, laburando todos y yo, uno más”.