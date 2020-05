Gustavo Fortunato, Leonel Camacho y Herman Schallibaum recordaron, a tres años, el ascenso con Atlético Baradero al Federal B

Un día como hoy, 14 de mayo, pero tres años atrás, en 2017, Atlético Baradero consiguió el logro más importante de su historia: ganó una de las llaves del Federal C que organizó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ascendió al B, proeza que tres temporadas atrás hizo su clásico rival, Sportivo.

Esa gesta del club que compite en la Liga Sampedrina (LDS) desde 2005 tuvo tres representantes locales que fueron importantes como el entrenador Gustavo Fortunato y los defensores Leonel Camacho y Herman Schallibaum (cedidos por Paraná) que estuvieron en casi todos los partidos y el primero anotó tres tantos, uno de ellos en cuartos de final ante Somisa de San Nicolás y otro en semifinales contra Matienzo de Ramallo.

El Negro tocó el cielo con las manos esa tarde en La Plata en la que perdió 1 a 0 con ADIP (en la ida en el Carlos Asali le ganó 2 a 1) pero lo doblegó por penales y celebró junto al gran número de hinchas que lo acompañó, tal recordó el entrenador en diálogo con La Opinión: "Tengo muchos recuerdos, sobre todo de cómo se vivió esa última semana. Viajamos un día antes y el sábado fue muy lindo. Las últimas cuadras antes de llegar a la cancha fueron impresionantes la gente como rodeó la combi, había familiares y amigos. Al regreso también, llegamos a la entrada en Baradero y fuimos hasta la Municipalidad rodeados de gente, fue bárbaro".

Además, Fortunato, que tuvo de asistente a Marcelo "Tito" Camacho, explicó que llegó al club a mediados de 2016 y lo dirigió en el Clausura de la LDS donde fue eliminado en semifinales. "El plantel lo armé entero yo. Ese torneo me sirvió para hacer un diagnóstico del equipo que después lo reforzamos para el objetivo que era el Federal C. Era un plantel muy rico y solidario y algo que se valora mucho es que la mayoría eran chicos del club, que esa fue una gran virtud", agregó.

Entre los futbolistas, además de los sampedrinos, sobresalieron el arquero ramallense Luis Gómez, Nicolás De Vincenzo, Lucas Pulimeni, Jesús Silva, Leandro Romero, Sergio Ortigoza, Claudio y Emanuel Centurión, Gonzalo Martín, Eduardo Spósito, Ramiro Carreras, Nicolás Mazzucco, Sebastián Brisueño, Walter Del Río, Agustín Moreira, Maximiliano Chapuis y Marcos Martínez.

Por último, el actual presidente de Paraná admitió que fue su logro "más importante" porque ascendió a la "cuarta categoría" del fútbol argentino como era el Federal B en ese momento y era "algo que nunca había" conseguido. Y cerró: "Siempre destaco el trabajo de la Subcomisión porque era una gente bárbara, laburaban al lado nuestro y estaban al pie del cañón".

-El plantel de Atlético en el último partido. Foto: Gentileza Herman Schallibaum.

Camacho, en tanto, contó que recuerdo ese 14 de mayo de 2017 como "un día especial" por el "grupo humano que se había formado y el logro" que obtuvieron. Sobre el campeonato, analizó: "Cuando estábamos por jugar la semifinal de ida tenía la sensación de que si llegábamos a la final podíamos lograr el ascenso, como si el último obstáculo fuera ganar la semifinal y no la final en sí. Tenía la confianza de que con ese plantel la final se podía ganar, fue uno de los mejores equipos que me tocó integrar. Tanto los jugadores, dirigentes y el cuerpo técnico estábamos todos en la misma sintonía. Si bien llegar a la final no fue nada fácil, fue un proceso largo y duro, el camino que recorrimos como plantel y equipo me ayudo a crecer en lo personal y en lo futbolístico".

Schallibaum, por su parte, rememoró, al igual que Fortunato, la llegada al estadio de ADIP en la capital de la Provincia de Buenos Aires: "Uno de lo que más nos quedó a todos fue ver a la gente de Atlético rodear la combi del plantel, saludándonos, haciendo una caravana antes de llegar a la cancha. Fue un montón de gente a pesar de que era lejos y ese sentimiento de apoyo de la gente que confió porque arrancamos con el pie izquierdo, eso es algo que nos quedó grabado".

También, sostuvo que fue "lo máximo" para él en su carrera deportiva porque "mucha gente quiere lograr un ascenso, lo pelea pero no se les da". "Yo por suerte lo pude lograr, lo pude disfrutar, pude jugar y estar en todos los partidos. Para mí fue lo máximo y más importante que logré futbolísticamente. Para un jugador de fútbol que somos amateur y quisimos jugar profesionalmente, es una cosa que anhela uno", cerró.