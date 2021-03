Guillermo Britos en Sin Galera: “Ningún policía quiere cuidar detenidos porque está para otra cosa”

Esta semana el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 resolvió a favor de un hábeas corpus presentado por defensores oficiales por la situación de varias comisarías de la región. En el caso de la de San Pedro, tenía 19 alojados cuando el cupo actual es de apenas cuatro. El fallo exige al Gobierno de Axel Kicillof que reacondicione las celdas de las dependencias policiales pero también que el Servicio Penitenciario disponga espacios para los detenidos en unidades carcelarias.

El excomisario y actual intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, brindó una entrevista a Lilí Berardi en Sin Galera en la que recordó su paso por la fuerza y opinó sobre la situación: “Yo entré a la Policía en 1984, soy de la primera promoción de (Raúl) Alfonsín y (Alejandro) Armendáriz, y el Ministro de Gobierno era (Juan Manuel) Portesi. Portesi dijo ‘la Policía no va a cuidar más presos’ y nos pusimos todos muy contentos porque la Policía quiere trabajar de policía no de guardiacárcel. ¿Alguien piensa que (Sergio) Berni quiere cuidar presos? Ninguno quiere cumplir una función que no es la de Policía”.

Además de relatar su experiencia en otras dependencias como la de Mar del Plata, aclaró: “Yo afortunadamente no estoy más, pero claramente nunca quise ni ningun policía quiere tener que cuidar detenidos, la policía está para otra cosa, no para resguardar ni tener 14 detenidos en lugares donde tendría que haber oficinas”.

Y agregó: “Yo como intendente acá en Chivilcoy tuve 47 detenidos en un procedimiento de drogas de la División Narcotráfico que depende de la provincia. Tuvo cerca de 20 detenidos un tiempo, fue en el 2016, o sea que sigue ocurriendo este problema”.

En el caso de San Pedro, la resolución exige a los juzgados de Garantías, el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaerense, que depende del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Axeil Kicillof, que tomen cartas en el asunto porque la situación detectada por los defensores oficiales que interpusieron el hábeas corpus dan cuentas de una situación que se repite.

Al momento de la constatación, había 19 detenidos, todos con causas penales de la Justicia ordinaria. En su descargo, el titular de la dependencia, el Comisario Andrés Galiano, explicó que a diario pide reubicación de los encausados que están en sus calabozos, pero los traslados no son ordenados.

“A la gente común le debe causar risa, por un lado el juez ordena que la persona quede detenida o aprehendida pero por otro lado no dicen donde lo tienen que mandar y la culpa es del policía porque lo tiene una comisaría”, indicó Britos quien, además, explicó: “La gente tiene que saber que a nadie se le ocurre tener un preso en su oficina o tener 10 presos en un calabozo porque se les ocurre maltratarlos. Es mejor hablar, la verdad decirla y no que la gente piense que el comisario tiene personas privadas de la libertad ilegalmente, él las tenía legalmente pero no le dieron lugar desde el Ministerio de Justicia”.

En nuestra ciudad, también, hay faltante de colchones ignífugos, a pesar de haberlos solicitado oportunamente. Como no se puede permitir el ingreso de colchones comunes por cuestiones de seguridad, “los detenidos se van turnando y colocan frazadas”, dijo Galiano.

“La solución es fácil: hay que construir mayor cantidad de cárceles y más lugares de estadía. Hay que hacerlo algún día porque sino seguimos diciendo lo que tenemos que hacer o enojándonos con el comisario por lo que tiene que hacer”, concluyó Britos.