Gran Hermano: Compartió su postulación, lo criticaron y así les respondió el sampedrino

Tiene 28 años, trabaja como recepcionista en Cocina Abierta y sueña con quedar entre los elegidos para participar del programa. Mauro Carnero fue el primer sampedrino que se animó a compartir su postulación para el reality en la página de La Opinión Semanario.

Publicidad

Sin saber si iba a obtener respuesta, Mauro probó: preguntó si no era mucha molestia que este medio compartiera su video para llegar a más personas. La publicación tuvo repercusión, pero no la que él esperaba: “Recibí muchísimas críticas, pero bueno, la gente por ahí no se toma el tiempo de entrar y ver el video. No salí en las noticias por robar, no hice nada malo“.

“Me dijeron de todo, que por qué no probaba con trabajar, que tenía menos ganas de laburar que un municipal. Yo me animo, es un casting, es un video, me animé. Pienso que los sueños se cumplen cuando los deseas con fuerza y es algo bueno. Si no perjudicas a nadie…”, reflexionó el joven.

Mauro aseguró que se anotó inmediatamente ni bien abrieron las inscripciones porque esperó ansioso ese momento. Entre sus puntos fuertes, prioriza su historia de vida complicada porque siente que eso puede llegar a emocionar a la gente y sobre todo captar la atención de los productores, que son quienes deciden quién entra y quién no.

En el certamen donde la convivencia y el compañerismo son los factores más importantes para agradar al público y no ser eliminado, Mauro confesó en diálogo con Lilí Berardi que su estrategia sería “ser un buen compañero y aliarse a otros participantes para no ser nominado y así permanecer dentro la casa”.

Sobre su historia de vida, el sampedrino contó que su mamá falleció de hantavirus cuando él tenía apenas 2 años y desde ese entonces él y su hermano menor quedaron solos junto a su papá. A partir de ese momento, se vieron envueltos en diferentes situaciones difíciles de las cuales prefirió no explayarse demasiado.

“Así que quedó mi papá conmigo y mi hermano solos y nos crió. Y después estuvimos viviendo en la isla y muchas cosas, muchas experiencias de vida, que por ahí la gente que me conoce ahora no sabe”, dijo en Radio Cuarentena.

Su video para el casting en YouTube ya cuenta con más de 7 mil vistas y admite que le suma mucho que la gente lo comparta. “Ojalá que se dé esta vez. Lo voy a recontra agradecer a todo, a la gente y a Dios más que nada porque sería una experiencia muy linda”.