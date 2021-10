Golpearon a una adolescente a la salida del boliche: denunciaron a dos mujeres, de 35 y 40 años

La madre de una adolescente de 15 años denunció a dos mujeres, de 35 y 40 años, por agredir físicamente a su hija a la salida de un boliche, hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

“Delfina salía con sus amigas del boliche, ya la habían insultado. Una de las mujeres tiene 40 años, es mamá de un amigo de ella, exsuegra de un amigo de ella, supone que puede ser por eso, pero la verdad es que no sabe, a la otra que le pega nunca la había visto”, contó Gisela Sánchez, madre de la víctima.

La adolescente había sido insultada por estas mujeres dentro del boliche y atacada a la salida. Fueron varias las trompadas que recibió. Unos amigos la acompañaron hasta la parada de taxis y al llegar a su casa le contó a su mamá, que la llevó a la Comisaría y al Hospital.

“Es indignante ver cómo dos personas de 35 y 40 años le pegan a una criatura”, se quejó la madre.

“Fuimos a la Guardia, no daba más del dolor en la cara, no podía mover la boca, temblaba del susto”, contó Gisela Sánchez. Delfina quedó internada hasta casi las 10.00 de la mañana, “le hicieron placas y el doctor Herbas me dijo que la llevemos a un especialista del maxilar por el tema de la mandíbula”, agregó la madre.

La denuncia fue radicada en la Comisaría y esta lunes la víctima será asistida por el médico forense, que elaborará su informe par Fiscalía.

“Estas cosas no pueden seguir ocurriendo. ¿No tienen derecho ni a salir? Eso es lo feo, doloroso. Imaginate cuando llegó a casa así”, señaló Gisela.

Aunque las agresoras “niegan todo”, según aseguró la madre de la víctima, las imágenes registradas permitieron establecer que el hecho ocurrió. “Dicen que no la conocen, que nada que ver, unas descaradas. Por suerte están las cámaras, señaló la mujer.