Gobernador Castro: organizan jornada de donación de sangre en el Hospital

El sábado 29 el Hospital 26 de julio de Gobernador Castro llevará a cabo una jornada de donación de sangre. El equipo de hemoterapia del Hospital Emilio Ruffa estará presente a cargo de la actividad.

Publicidad

La consigna de la iniciativa es “en el mes del amigo, donale sangre a un amigo invisible”. Para donar, los interesados deben anotarse previamente comunicándose al 3329 56 4861.

Todos aquellos que deseen donar sangre en San Pedro y cumplan con los requisitos, pueden acercarse al Hospital de lunes a sábados de 7.30 a 9.30 con DNI en mano.

Entre los requisitos figuran: Tener entre 18 y 65 años, peso mayor a 50 kilos, no padecer alergias en el momento de la donación, no haberse realizado tatuajes, piercings, perforaciones durante los últimos 12 meses, no haber tenido contacto sexual con parejas ocasionales en los últimos 12 meses.

No haber tenido cirugías, partos, abortos ni césareas en los últimos 12 meses, no estar bajo tratamiento médico, no haber padecido hepatitis B, hepatitis C o pruebas positivas para HIV, no hacer uso de drogas como cocaína, marihuana, éxtasis, etc, no haber tenido Covid-19 en los últimos 2 meses y deben haber pasado 15 días desde la vacunación de coronavirus.