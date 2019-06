Gobernador Castro: Más de 40 vecinos recibieron sus diplomas de los cursos dictados con el Aula Taller Móvil

Un acto con mucha emoción, se concretó este miércoles en la localidad de Gobernador Castro, con la entrega de los certificados oficiales extendidos por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, a los vecinos que durante el año pasado asistieron a los primeros cursos dictados en el Aula Taller Móvil que se instaló allí durante varios días.

Recibieron sus diplomas 26 egresados del Curso de Montador Electricista y 21 del Curso de Apoyo para tareas de Seguridad e Higiene Industrial y aseguran que "el gran interés demostrado por los vecinos para acceder a capacitaciones que les permitan incorporar nuevas herramientas para abrirse camino en el mercado laboral, ha dejado planteada la posibilidad de que en poco tiempo se retorne a la localidad con otros cursos".



Acto de entrega de diplomas.

Una de las jovenes que recibió el diploma en ayudante de Seguridad e Higiene explicó a La Opinión: "Nosotros empezamos a cursar mas o menos en mayo del año pasado y cumplimos las 75 hs con nuestra profesora que era una técnica en seguridad e higiene, dejamos de cursar el 10 de julio aproximadamente".

Al ser consultada por la importancia de tener talleres en la localidad, la joven añadió: "Acá en castro no hay nada para hacer y hay gente que no tiene la posibilidad de viajar a SP a realizar ya sea un curso o carrera, pero de este curso participó mucha gente y hablé con varios que quisieron ir y por motivos de trabajo no lo pudieron hacer"



Diploma de Soledad, la joven de Gobernador Castro.

En el Centro de Jubilados de la localidad, donde se hizo efectiva la entrega con un pequeño acto, estuvieron presentes, Gustavo Álvarez Secretario Ejecutivo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo y el sampedrino Diego Taurizano, Subsecretario de Administración de la misma dependencia, acompañados por el Secretario de Obras Públicas Ariel Álvarez, el Delegado Municipal Ángel Álvarez y el concejal Juan Pablo Ruozi, uno de los gestores de la llegada del móvil educativo.

Por último, Soledad relató: "Estaría buenísimo que vuelva con cursos nuevos, para que la gente pueda capacitarse y aprender cosas nuevas que le va a servir el día de mañana para un trabajo, la gente quedó muy contenta con el aula y es un pequeño paso más para el crecimiento del pueblo

El Ministerio de Educación de la Nación, a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), creo la Red Nacional Aulas Talleres Móviles mediante la Resolución 176/12 del Consejo Federal de Educación, para asegurar y promover que la Educación Técnico Profesional, en Formación Profesional y Capacitación laboral, esté presente en todo el país.