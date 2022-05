Giovanettoni: “Hay severas sanciones para quienes se nieguen a hacer el Censo”

A pesar de que el Censo 20022 es obligatorio en todo el territorio nacional hay personas que expresaron su intención de no hacerlo. Para evitarlo existen medidas que de ser necesarias aplicarlas prevén severas sanciones para las personas.

En San Pedro hay personas que así lo han expresado y es necesario saber que se exponen a ser multados por no participar de las actividades previstas para el próximo miércoles y que hasta se pueden hacer en forma virtual como se lo viene anticipando desde hace varios meses.

“Esto se hace cada diez años, no es nuevo, entonces me extraña que haya gente que se nieguen a hacerlo”, comentó el Director de Defensa Civil Fabio Giovanettoni que fue designado coordinador municipal del Censo 2022 en San Pedro.

“Nosotros como estado municipal acompañamos la actividad aunque hay que saber que el Censo es obligatorio”. “Si la gente no lo hace hay sanciones especificadas, pero no veo cual sería el inconveniente de no hacerlo”.

“Las multas en caso de mentir o no responder van desde los 1076 o 106.000 pesos y es por una resolución del gobierno nacional”. “Insisto que no debiera pasar, no tiene un espíritu invasivo para la privacidad de las personas, es una cuestión que le sirve a todos para saber cómo vivimos y cuántos somos”.

Sobre las características de esta edición el funcionario destacó que: “En la orientación que recibimos no solo se pone énfasis a las condiciones económicas sino a cómo vive esa persona, en cuanto a las características de la vivienda y si tiene obra social, entre otras cosas”.

“Acá no tiene una gran profundización sobre lo económico de las personas, creo que se puntualiza en la calidad de vida de las personas”, aseguró Giovanettoni. “Anteriormente se evaluaba sobre cuántos éramos sin tener muy presente cómo vivíamos”.

Giovanettoni resaltó que todas las tareas realizadas en la zona rural o en el sector de islas fueron exitosas y el comportamiento de los vecinos fue excelente. “La semana pasada, cuando arrancamos con el operativo, en la zona de islas nos estaban esperando, fuimos gratamente recibidos, y la gente estaba esperando ser censada, no hubo ningún tipo de inconvenientes”.

La norma indica que todos los habitantes están obligados a responder la totalidad de las preguntas incluidas en el Censo y quienes no lo hagan, falseen u omitan la información podrían ser infraccionadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 17.622.