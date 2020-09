Gimnasios reabrieron en Baradero en Fase 4: Por qué están permitidos y cómo deben funcionar

Debe ser complicado para los propietarios de los gimnasios, cerrados desde el 20 de marzo por la pandemia de coronavirus, observar que cada fin de semana los espacios públicos de San Pedro estallan de personas que van a hacer "actividades recreativas" (matear o utilizar juegos y aparatos, entre otras) las cuales siguen prohibidas porque el partido está en la Fase 4 de la cuarentena y no hay control alguno sobre la situación.

Según el esquema diagramado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, el rubro gimnasios recién podrá reactivarse en la quinta etapa del aislamiento para la que se necesita tener no más de seis casos positivos de COVID-19 en siete días. Sin embargo, con la Decisión Administrativa 1518/2020 Nación habilitó en todo el país la práctica de deportes individuales al aire libre a la cual el gobierno de Axel Kicillof adhirió y alistó entre las permitidas la "preparación física individual con entrenador personal en clubes o polideportivos" que, si bien no es una disciplina, apunta a que los profesores puedan volver a trabajar.

Teniendo en cuenta ese "deporte" que se incluyó, en Baradero el intendente Esteban Sanzio permitió la apertura de los gimnasios con un estricto protocolo sanitario: sólo pueden funcionar al aire libre con un número limitado de asistentes los cuales cada uno tienen sus elementos personales que usan en el transcurso de una hora. Además, hay entrenadores que lo hacen en clubes que les facilitaron sus instalaciones y el polideportivo municipal, siempre debiendo respetar las normas establecidas para evitar la propagación del COVID-19.

Con esas reglamentaciones, el rubro se reactivó en Baradero luego de cinco meses y tanto los propietarios de gimnasios como profesores particulares pudieron retomar su tarea y, consiguiente, obtener ingresos en el marco de la crisis económica. Más allá de que el permiso de la Provincia de Buenos Aires avala la "preparación física individual con entrenador personal en clubes o polideportivos", la Municipalidad de Baradero buscó la manera de adaptarla para incluir los gimnasios más allá de que el gobierno provincial permite su reapertura en la Fase 5 de la cuarentena.

En San Pedro, donde se permite la práctica de deportes individuales al aire libre desde el 24 de agosto, no se armó un protocolo para la "preparación física individual con entrenador personal en clubes o polideportivos" teniendo en cuenta que se consideró no encajaba para desarrollar a nivel local por lo que no está permitida, tal explicó días atrás a La Opinión el director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete: "Por lo que interpreto sobre ese ítem, es que en clubes grandes y en otras ciudades está el 'personal trainer' dentro del club y les brinda esa herramienta. Siguiendo esto, en San Pedro, tenemos grupos de entrenamiento de forma particular/privada, que utilizan el espacio público para brindar los servicios, por ende, no estarían habilitados".

Mientras tanto, los dueños de gimnasios y profesores sampedrinos se las ingenian con clases virtuales que les significaron pérdida de clientes por varias circunstancias, entre ellas la dificultad de aquellas personas que no tienen una buena conexión a internet o no se acostumbraron a la modalidad. Cuando La Opinión dialogó con ellos hace alrededor de dos meses, varios tenían complicaciones y necesidad urgente de poder reabrir por lo que, 60 días después, su realidad es aun más alarmante. Mientras tanto, deben soportar que miles de personas disfruten y compartan mates cada fin de semana en diversos lugares públicos del partido a pesar de que todavía no está permitido y escasean los controles.